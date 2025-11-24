CNU 2025: banca retifica bloco e classificação é alterada

- Foto: Freepik

A lista de classificados do Bloco 4 da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) foi retificada. A decisão ocorreu na última semana, após a banca organizadora, Fundação Getulio Vargas (FGV), identificar um erro no gabarito final.

Segundo a responsável, as questões 64 (prova tipo 1), 62 (prova tipo 2), 65 (prova tipo 3) e 55 (prova tipo 4) tiveram os gabaritos alterados da opção “E” para “A”.

A informação foi publicada no portal da banca organizadora e na página oficial do Ministério da Gestão e da Inovação (MGI).

O que muda?

A retificação alterou a classificação do gabarito. Assim, 197 candidatos que figuravam na lista de aprovados para as próximas fases, saíram do ranking.

No entanto, outros 214 novos candidatos passaram a integrar a lista de classificação.

As versões atualizadas da Relação de Notas Mínimas Necessárias (NMN), do gabarito definitivo, do resultado da prova objetiva e do anexo dos editais de convocação para as fases seguintes já estão disponíveis na página oficial do CNU 2025.

A lista oficial dos convocados pode ser conferida através deste link.

Atenção aos prazos

Corrigido o erro, os convocados para as fases seguintes do concurso seguem para a etapa de títulos, que já está aberta. O prazo ficará aberto até as 23h59 de 25 de novembro, pelo site da FGV.

A documentação precisará ser anexada em campo específico, nos formatos JPG, JPEG, PNG ou PDF, com tamanho máximo de 5 MB do documento original ou de cópia autenticada, frente e verso.

Passada a etapa, acontece a prova discursiva, no dia 7 de dezembro. Os locais de aplicação serão divulgados em 1º de dezembro.

Por fim, o resultado preliminar da etapa discursiva e a disponibilização do espelho de correção estão previstos para janeiro.