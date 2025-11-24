Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ATENÇÃO!

CNU 2025: banca retifica bloco e classificação é alterada

Segundo a avaliação, houve necessidade de ajuste no gabarito definitivo.

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

24/11/2025 - 12:52 h
Imagem ilustrativa da imagem CNU 2025: banca retifica bloco e classificação é alterada
-

A lista de classificados do Bloco 4 da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) foi retificada. A decisão ocorreu na última semana, após a banca organizadora, Fundação Getulio Vargas (FGV), identificar um erro no gabarito final.

Segundo a responsável, as questões 64 (prova tipo 1), 62 (prova tipo 2), 65 (prova tipo 3) e 55 (prova tipo 4) tiveram os gabaritos alterados da opção “E” para “A”.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A informação foi publicada no portal da banca organizadora e na página oficial do Ministério da Gestão e da Inovação (MGI).

O que muda?

A retificação alterou a classificação do gabarito. Assim, 197 candidatos que figuravam na lista de aprovados para as próximas fases, saíram do ranking.

No entanto, outros 214 novos candidatos passaram a integrar a lista de classificação.

As versões atualizadas da Relação de Notas Mínimas Necessárias (NMN), do gabarito definitivo, do resultado da prova objetiva e do anexo dos editais de convocação para as fases seguintes já estão disponíveis na página oficial do CNU 2025.

A lista oficial dos convocados pode ser conferida através deste link.

Leia Também:

CNU 2: política de gênero eleva participação feminina nas provas
Lista de aprovados do CNU 2025 é divulgada; saiba como acessar
Fraude no CNU: esquema familiar cobrava até R$ 500 mil por gabarito

Atenção aos prazos

Corrigido o erro, os convocados para as fases seguintes do concurso seguem para a etapa de títulos, que já está aberta. O prazo ficará aberto até as 23h59 de 25 de novembro, pelo site da FGV.

A documentação precisará ser anexada em campo específico, nos formatos JPG, JPEG, PNG ou PDF, com tamanho máximo de 5 MB do documento original ou de cópia autenticada, frente e verso.

Passada a etapa, acontece a prova discursiva, no dia 7 de dezembro. Os locais de aplicação serão divulgados em 1º de dezembro.

Por fim, o resultado preliminar da etapa discursiva e a disponibilização do espelho de correção estão previstos para janeiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alteração bloco 4 classificação CNU CNU 2025 concurso

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x