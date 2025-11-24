Menu
HOME > BRASIL
BRASIL

Nova regra do Pix para recuperar dinheiro de golpe começa a valer

Novidade visa melhorar a devolução de valores subtraídos por fraudes ou golpes

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

24/11/2025 - 17:04 h
Nova regra do Pix contra vazamentos começa a valer
Nova regra do Pix contra vazamentos começa a valer -

A nova regra do Pix que amplia a possibilidade de uma recuperação de valores em caso de uma transação fraudulenta ou por meio de golpes começou a valer nesta segunda-feira, 24.

A novidade permite que mais contas sejam rastreadas nas buscas de recursos transferidos de forma indevida. Com esta mudança, será possível fazer a devolução dos recursos a partir de outras contas, não somente a utilizada para aplicar o golpe ou fraude.

Essa mudança é motivada por conta da forma que os criminosos e fraudadores operam, já que os mesmos recebem o recurso fraudado, eles transferem rapidamente os valores para outras contas visando ocultar o caminho do dinheiro e impedir a reversão da operação.

A partir do momento em que a busca pelos recursos passa a rastrear mais de uma conta, a estratégia dos criminosos fica mais limitada.

Como fazer o pedido de recuperação?

O pedido de recuperação dos recursos é feito por meio do MED (Mecanismo Especial de Devolução). A novidade do Pix altera a forma que o mecanismo do Banco Central por meio do qual os clientes vítimas de golpes e fraudes podem solicitar a reversão das transações para a recuperação dos valores.

De acordo com a nova regra, o pedido de devolução deve ser feito em até 11 dias após a fraude ou golpe acontecer.

Tags:

fraude golpe pix regra

