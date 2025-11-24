Menu
HOME > ECONOMIA
ECONOMIA

Nordeste ganha shopping que já nasce entre os maiores do Brasil; conheça

Empreendimento abre primeira fase com 475 lojas negociadas e projeção de 12 mil empregos

Luan Julião

Por Luan Julião

24/11/2025 - 16:42 h
Nova estrutura coloca a capital cearense na rota dos maiores centros de compras do país
-

Com a proposta de figurar entre os gigantes do varejo nacional, o Shopping Estação Fashion surge no Centro de Fortaleza como um dos maiores empreendimentos comerciais do Nordeste. O complexo foi planejado para abrigar 1,3 mil unidades quando totalmente concluído e já nasce com grande adesão: só na primeira etapa, 500 lojas estão previstas e 475 delas já foram negociadas.

A grandiosidade coloca o empreendimento próximo de referências como o Aricanduva, em São Paulo, atualmente o maior shopping do Brasil e da América Latina, com 579 lojas.

Estrutura inicial e expansão

A primeira fase do Estação Fashion, já inaugurada, engloba três setores, azul, laranja e vermelho, além de praça de alimentação. As etapas seguintes seguem em obras: a segunda fase atingiu 30% de execução e tem entrega estimada para o segundo semestre de 2025. Um hotel voltado a compradores de outros estados está previsto para 2028, quando o complexo será totalmente finalizado.

O investimento total soma R$ 75 milhões e a projeção é gerar 12 mil empregos diretos e indiretos.

“Área Secreta” amplia potencial de visitação

Entre as apostas do empreendimento está a “Área Secreta”, um pavimento de 1,8 mil m² criado para receber eventos. Mesmo antes da conclusão total do shopping, o espaço já está contratado como ponto de retirada de kits de corrida, ação que deve atrair mais de 7 mil pessoas em apenas dois dias. A estratégia é aumentar o fluxo de visitantes e fortalecer as vendas dos lojistas, além de chamar atenção de franqueadores.

Aricanduva segue como referência nacional

Embora o Estação Fashion reposicione o Nordeste na disputa pelos maiores centros comerciais do país, o topo da lista permanece com o Centro Comercial Leste Aricanduva, em São Paulo. O complexo inaugurado em 1991 reúne 440 mil m² de área construída, 14 mil vagas de estacionamento, 13 salas de cinema, parque indoor Playcenter Family e cerca de 4 milhões de visitantes por mês, além das 579 lojas que o mantêm como líder nacional.

