CUIDADO!
Novo golpe por ligação pode roubar dados de beneficiários do INSS
Criminosos entram em contato afirmando se tratar de Prova de Vida
Por Luiza Nascimento
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alertou os beneficiários sobre o novo golpe envolvendo a Prova de Vida. Criminosos têm se passado por funcionários da organização e entrado em contato, solicitando que as vítimas confirmem dados pessoais para manter o benefício ativo.
O INSS não realiza solicitações através de telefone, mensagem de texto ou e-mail, nem não solicita dados pessoais, senhas ou transferências bancárias. Desta forma, é importante que os beneficiários ignorem qualquer tentativa de contato através destes meios, de pessoas que alegam ser do instituto.
Em caso de dúvida, o interessado deve ligar diretamente para a Central 135 ou acessar o site ou aplicativo Meu INSS.
Como é feita a Prova de Vida?
Atualmente, a prova é feita de forma automática e segura, com base no cruzamento de dados oficiais do Governo Federal. A maioria dos aposentados e pensionistas não precisa fazer nada para comprovar que está vivo e continuar recebendo seu benefício.
Apenas os segurados que não foram identificados por esse cruzamento de dados precisam realizar o procedimento. Essas pessoas são notificadas exclusivamente, através de aviso no extrato bancário.
