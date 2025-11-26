Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DECISÃO

"Revisão da vida toda" do INSS é derrubada pelo STF

Mecanismo possibilitava que beneficiários pedissem a inclusão dos salários pagos antes do Plano Real

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

26/11/2025 - 10:06 h
Sede no INSS
Sede no INSS -

O Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou, no fim da noite desta terça-feira, 25, o recurso no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para cancelar a "revisão da vida toda" do benefício. A medida permitia que aposentados e pensionistas escolhessem a melhor regra de cálculo para o pagamento do benefício.

Aprovado em dezembro de 2022, o mecanismo possibilitava que aposentados e pensionistas pedissem a inclusão dos salários pagos antes do Plano Real.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O tema estava em análise no plenário virtual. Alexandre de Moraes; Cristiano Zanin; Gilmar Mendes, Luis Roberto Barroso, Cármen Lúcia, Kássio Nunes Marques, Luiz Fux e Dias Toffoli votaram a favor da mudança.

Já André Mendonça, Edson Fachin e Rosa Weber votaram contra.

Leia Também:

Aposentadoria por invalidez: requisitos e exames exigidos pelo INSS
INSS inicia pagamento do décimo terceiro nesta segunda-feira
Adeus às fraudes no INSS? Governo Lula exige biometria a novos beneficiários

Liberação dos projetos suspensos

A decisão também deve liberar os processos que foram suspensos por ordem de Moraes. Há cerca de 140 mil ações tramitando no Judiciário sobre o tema.

Na reforma da Previdência realizada no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), em 1998, segurados que já contribuíam com o INSS foram prejudicados pela regra de transição e tiveram o benefício achatado.

No entanto, ações na Justiça pediam a correção. O Supremo foi favorável à revisão em dezembro de 2022 mas, em abril de 2024, definiu que a regra que só conta salários a partir de 1994 é obrigatória e que aposentados não podem escolher o cálculo mais vantajoso.

Como a anulação da revisão da vida toda, o INSS entrou com um recurso pedindo a aplicação do mesmo entendimento, que foi aceito agora pelos ministros.

A União estima um impacto de até R$ 480 bilhões para as contas públicas, se a Casa determinasse a revisão dos benefícios.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aposentados decisão INSS Revisão da vida toda STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sede no INSS
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Sede no INSS
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Sede no INSS
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Sede no INSS
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x