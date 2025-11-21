Menu
Adeus às fraudes no INSS? Governo Lula exige biometria a novos beneficiários

Veja prazo e passo a passo para o cadastramento biométrico

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

21/11/2025 - 13:33 h | Atualizada em 21/11/2025 - 20:54
Cadastramento biométrico
Cadastramento biométrico -

Os brasileiros que recebem os benefícios sociais do governo Lula (PT), como INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e BPC (Benefício de Prestação Continuada) devem ficar atentos ao prazo para o cadastramento biométrico.

A nova regra entrou em vigor nesta sexta-feira, 21, e seguirá vigente para os próximos anos.

A exigência foi instituída pelo presidente, em dezembro de 2024, mas só foi regulamentada em julho deste ano. A medida, de acordo com a gestão, tem o intuito de:

  • Reduzir fraudes e tentativa de golpes em programas sociais;
  • Evitar que as informações sejam usadas por terceiros para obtenção de benefícios indevidos;

“Nosso objetivo é combater fraudes. Não é impedir alguém que tem direito ao benefício de recebê-lo. [...]. [E] retirar o benefício daquelas pessoas que não teriam direito de receber”, disse a ministra da Gestão, Esther Dweck.

Os prazos estabelecidos pelo gestão seguem as seguintes datas:

  • 21 de novembro: Quem for requerer os benefícios sociais a partir de hoje precisa ter o cadastro biométrico cadastrado pelo governo federal;
  • 1 de maio de 2026: Nesta data, quem for solicitar os benefícios sociais precisa ter o novo RG, Carteira de Identidade Nacional (CIN).
  • 1 de janeiro de 2027: A partir desta data, beneficiários precisarão ter alguma biometria tanto para renovação, como para novas concessões, deverão ter a CIN com a biometria cadastrada.
  • 1 de janeiro de 2028: Todos precisarão ter a CIN para pedir um novo benefício, assim como para manter ou renovar o programa que é beneficiário.

Como serão feitas as mudanças?

Novo RG é referência: A CIN é a base principal para o cadastro biométrico. Além disso, também poderão ser usadas outras bases, como

x