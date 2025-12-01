BRASIL
Presentão: INSS inicia pagamento para quem recebe acima de um salário mínimo
As datas seguem o número final do benefício; confira calendário
Por Victoria Isabel
O INSS inicia em dezembro o pagamento referente ao mês de novembro para os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo. As datas seguem o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.
Os depósitos começam em 1º de dezembro, para cartões com finais 1 e 6. No dia 2, recebem os finais 2 e 7. O calendário segue até o dia 5, totalizando cinco datas. Quem ganha acima do mínimo não recebeu no fim de novembro porque o INSS priorizou primeiro os segurados que recebem até um salário mínimo, cujo pagamento ocorreu entre 24 de novembro e o início de dezembro, diferença prevista no calendário anual.
Calendário de pagamentos:
- Finais 1 e 6: 1/12
- Finais 2 e 7: 2/12
- Finais 3 e 8: 3/12
- Finais 4 e 9: 4/12
- Finais 5 e 0: 5/12
A consulta pode ser feita pelo site e aplicativo do INSS ou pela Central 135. Os bancos orientam que os segurados mantenham seus dados sempre atualizados, pois alterações de endereço ou de instituição financeira podem influenciar o repasse. O INSS reforça que não solicita informações pessoais por WhatsApp e que nenhum pagamento depende de confirmação via links externos.
Após o fim desse ciclo, o órgão retoma a organização do calendário de dezembro. O pagamento escalonado garante previsibilidade aos aposentados e mantém o fluxo financeiro para milhões de beneficiários no país.
