Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Presentão: INSS inicia pagamento para quem recebe acima de um salário mínimo

As datas seguem o número final do benefício; confira calendário

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

01/12/2025 - 7:49 h
A consulta pode ser feita pelo site e aplicativo do INSS ou pela Central 135
A consulta pode ser feita pelo site e aplicativo do INSS ou pela Central 135 -

O INSS inicia em dezembro o pagamento referente ao mês de novembro para os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo. As datas seguem o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.

Os depósitos começam em 1º de dezembro, para cartões com finais 1 e 6. No dia 2, recebem os finais 2 e 7. O calendário segue até o dia 5, totalizando cinco datas. Quem ganha acima do mínimo não recebeu no fim de novembro porque o INSS priorizou primeiro os segurados que recebem até um salário mínimo, cujo pagamento ocorreu entre 24 de novembro e o início de dezembro, diferença prevista no calendário anual.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Calendário de pagamentos:

  • Finais 1 e 6: 1/12
  • Finais 2 e 7: 2/12
  • Finais 3 e 8: 3/12
  • Finais 4 e 9: 4/12
  • Finais 5 e 0: 5/12

Leia Também:

MEI: Receita afirma que renda pessoal não entra no faturamento
Estimativa do salário mínimo de 2026 é reduzida pelo Governo Federal
Bahia em alerta: setor de combustíveis vira epicentro de fraudes bilionárias

A consulta pode ser feita pelo site e aplicativo do INSS ou pela Central 135. Os bancos orientam que os segurados mantenham seus dados sempre atualizados, pois alterações de endereço ou de instituição financeira podem influenciar o repasse. O INSS reforça que não solicita informações pessoais por WhatsApp e que nenhum pagamento depende de confirmação via links externos.

Após o fim desse ciclo, o órgão retoma a organização do calendário de dezembro. O pagamento escalonado garante previsibilidade aos aposentados e mantém o fluxo financeiro para milhões de beneficiários no país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aposentados Benefícios Calendário INSS pagamento

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A consulta pode ser feita pelo site e aplicativo do INSS ou pela Central 135
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

A consulta pode ser feita pelo site e aplicativo do INSS ou pela Central 135
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

A consulta pode ser feita pelo site e aplicativo do INSS ou pela Central 135
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

A consulta pode ser feita pelo site e aplicativo do INSS ou pela Central 135
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x