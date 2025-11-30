ECONOMIA
MEI: Receita afirma que renda pessoal não entra no faturamento
Órgão esclarece que apenas a receita bruta da atividade econômica do MEI é considerada
Por Luan Julião
Em comunicado divulgado na última sexta-feira, 28, a Receita Federal esclareceu que é falsa a informação que circula em entrevistas, vídeos e redes sociais sobre a suposta soma da renda pessoal do titular ao faturamento do MEI para verificar o limite do regime. Segundo o órgão, não houve mudanças nas regras de enquadramento.
O limite do Microempreendedor Individual (MEI) permanece em R$ 81 mil anuais, considerando exclusivamente a receita bruta da atividade econômica, seja prestação de serviços ou venda de produtos.
A Receita Federal ressalta que não devem ser incluídos no cálculo salários, movimentações bancárias pessoais, empréstimos, doações ou qualquer renda que não seja gerada pela atividade do MEI.
Leia Também:
A atualização recente da Resolução CGSN nº 140/2018, que visou apenas adequação à Reforma Tributária, não trouxe sanções nem alterou o conceito de receita bruta, que segue calculado da mesma forma de sempre.
O órgão recomenda que o MEI registre corretamente os recebimentos da atividade e, em caso de dúvidas, consulte um profissional de contabilidade.
A FENACON reforça seu compromisso com informação precisa e confiável, combatendo a desinformação e oferecendo conteúdo útil para empresários, profissionais de contabilidade, administração, estudantes e o público em geral.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes