SORTE

Aposta leva sozinha prêmio de R$ 27 milhões da Mega-Sena

Sorteio aconteceu na noite deste sábado

Por Luiza Nascimento

30/11/2025 - 7:57 h
A Mega-Senarealizou o sorteio do concurso 2.945 na noite deste sábado, 29. Apenas uma aposta saiu vencedora e faturou R$ 27.233.418,65.

Os números sorteados foram 02 – 01 – 33 – 07 – 03 – 27.

A aposta foi feira em uma lotérica localizada na Vila Carrão, em São Paulo. O sorteio foi realizado às 21h e transmitido ao vivo através do canal no Youtube da Caixa Econômica Federal.

Mega-Sena Milionária: R$ 27 milhões em jogo neste sábado
Mega-Sena acumula e sorteio promete R$ 27 milhões neste sábado
Quer ficar milionário? Mega-Sena acumula e vai a R$ 18 milhões

Confira outros resultados

  • Quina: R$ 1.419.056,93, dezenas: 68 – 70 – 67 – 08 – 12.
  • Timemania: R$ 55 milhões, dezenas 73 – 42 – 11 – 40 – 13 – 66 – 67. Time do coração: 21 (Campinense/PB).
  • Mais Milionária: R$ 10 milhões, dezenas 28 – 10 – 14 – 01 – 31 – 13. Trevo 1 e Trevo 4.

Mega-sena milionário sorte sorteio

x