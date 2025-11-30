Aposta leva sozinha prêmio de R$ 27 milhões da Mega-Sena

Prêmio da Mega-Sena está acumlado e - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Mega-Senarealizou o sorteio do concurso 2.945 na noite deste sábado, 29. Apenas uma aposta saiu vencedora e faturou R$ 27.233.418,65.

Os números sorteados foram 02 – 01 – 33 – 07 – 03 – 27.

A aposta foi feira em uma lotérica localizada na Vila Carrão, em São Paulo. O sorteio foi realizado às 21h e transmitido ao vivo através do canal no Youtube da Caixa Econômica Federal.

