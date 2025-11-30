SORTE
Aposta leva sozinha prêmio de R$ 27 milhões da Mega-Sena
Sorteio aconteceu na noite deste sábado
Por Luiza Nascimento
A Mega-Senarealizou o sorteio do concurso 2.945 na noite deste sábado, 29. Apenas uma aposta saiu vencedora e faturou R$ 27.233.418,65.
Os números sorteados foram 02 – 01 – 33 – 07 – 03 – 27.
A aposta foi feira em uma lotérica localizada na Vila Carrão, em São Paulo. O sorteio foi realizado às 21h e transmitido ao vivo através do canal no Youtube da Caixa Econômica Federal.
Leia Também:
Confira outros resultados
- Quina: R$ 1.419.056,93, dezenas: 68 – 70 – 67 – 08 – 12.
- Timemania: R$ 55 milhões, dezenas 73 – 42 – 11 – 40 – 13 – 66 – 67. Time do coração: 21 (Campinense/PB).
- Mais Milionária: R$ 10 milhões, dezenas 28 – 10 – 14 – 01 – 31 – 13. Trevo 1 e Trevo 4.
