ACUMULOU

Mega-Sena acumula e sorteio promete R$ 27 milhões neste sábado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso realizado nesta quinta-feira, 27

Por Andrêzza Moura

27/11/2025 - 23:04 h
Os números sorteados foram nesta quinta-feira, 27, foram 08, 15, 23, 39, 40 e 59. -

O sonho do prêmio milionário da Mega-Sena segue vivo para muitos apostadores. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.944, realizado nesta quinta-feira, 27. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo sorteio, que acontecerá neste sábado, 29, é de R$ 27 milhões.

Os números sorteados foram: 08, 15, 23, 39, 40 e 59. Apesar do prêmio principal não ter saído, 13 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 77.570,03 cada. Já 1.536 apostas marcaram quatro números e vão faturar R$ 1.082,17 cada.

Quem quiser tentar a sorte no próximo concurso pode apostar até às 20h de sábado, em qualquer lotérica do país ou pelo site e aplicativo da Caixa. Para os bolões, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal e aplicativo Loterias Caixa. Lembrando que a aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

