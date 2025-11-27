Menu
POLÍTICA
POLÊMICA

PL Antifacção será votado no Senado na próximo semana

Matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados neste mês

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

27/11/2025 - 20:28 h
O presidente do Senado Davi Alcolumbre (União-AP).
O presidente do Senado Davi Alcolumbre (União-AP). -

A votação do Projeto de Lei Antifacção ocorrerá na próxima semana, informou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados neste mês.

Leia Também:

PL Antifacção pode ser derrubado na Câmara após voto de Ramagem
Relator promete entregar texto de PL Antifacção na próxima semana
Governo Lula torce para Senado “consertar” Projeto Antifacção

“Vamos votar o PL Antifacção na semana que vem”, disse Alcolumbre em entrevista coletiva após sessão conjunta do Congresso Nacional. O projeto está atualmente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e o relator é Alessandro Vieira (MDB-SE).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A medida foi aprovada na forma do substitutivo do relator Guilherme Derrite (PP-SP) e seguiu para o Senado. A nomeação de Derrite como relator e a atuação dele desagradou o governo Lula. Ele é secretário licenciado de Segurança Pública do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mas voltou à Câmara especialmente para relatar a proposta.

As alterações, inclusive, renderam acusações ao relator de tentar atacar a autonomia da Polícia Federal e de ameaçar a soberania nacional. A falta de consenso em torno do texto, tanto entre oposição e governistas, levou Derrite a apresentar seis versões do relatório.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

Antifacção projeto de lei segurança pública Senado

x