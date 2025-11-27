PL Antifacção será votado no Senado na próximo semana

O presidente do Senado Davi Alcolumbre (União-AP). - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

A votação do Projeto de Lei Antifacção ocorrerá na próxima semana, informou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados neste mês.

“Vamos votar o PL Antifacção na semana que vem”, disse Alcolumbre em entrevista coletiva após sessão conjunta do Congresso Nacional. O projeto está atualmente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e o relator é Alessandro Vieira (MDB-SE).

A medida foi aprovada na forma do substitutivo do relator Guilherme Derrite (PP-SP) e seguiu para o Senado. A nomeação de Derrite como relator e a atuação dele desagradou o governo Lula. Ele é secretário licenciado de Segurança Pública do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mas voltou à Câmara especialmente para relatar a proposta.

As alterações, inclusive, renderam acusações ao relator de tentar atacar a autonomia da Polícia Federal e de ameaçar a soberania nacional. A falta de consenso em torno do texto, tanto entre oposição e governistas, levou Derrite a apresentar seis versões do relatório.