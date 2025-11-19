Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NÃO GOSTOU

Governo Lula torce para Senado “consertar” Projeto Antifacção

Gestão federal apontou que a proposta representa uma derrota ao combate ao crime organizado

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

19/11/2025 - 17:53 h
Câmara aprovou PL na noite de ontem.
Câmara aprovou PL na noite de ontem. -

O governo Lula reagiu ao Projeto Antifacção aprovado pela Câmara dos Deputados na noite de terça-feira, 18. Em uma postagem no Instagram, a gestão federal apontou que a proposta representa uma derrota ao combate ao crime organizado.

Leia Também:

Wagner diz que discussão sobre segurança precisa sair do palanque
Lula critica PL Antifacção: 'Trocar o certo pelo duvidoso'
Derrota no PL Antifacção leva STF e Congresso a reunião em Brasília

Segundo a publicação, o projeto - enviado pelo governo ao Congresso Nacional em outubro - foi desfigurado e o texto aprovado vai na direção contrária ao que foi proposto originalmente.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Asfixia financeiramente a Polícia Federal (PF), cria brechas para líderes do crime organizado ficarem impunes e ainda fragiliza as operações da Receita Federal nas fronteiras”, afirmou.

Vale lembrar que o relator, o secretário de Segurança Pública licenciado, Guilherme Derrite (PP-SP), alterou o texto seis vezes por conta da chuva de críticas vindas de especialistas e também do governo.

A publicação ainda destaca três pontos do PL que enfraquecem a PF. Veja quais são:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Governo do Brasil (@govbr)

Esperança no Senado

Após aprovação na Câmara, o projeto seguiu para o Senado, onde terá a relatoria de Alessandro Vieira (MDB). Na publicação, o governo depositou suas esperanças nos senadores para que a proposta volte a se aproximar da ideia original.

“O Brasil conta com o Senado para alterar o projeto e fortalecer o combate ao crime organizado no país”, pontuou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime organizado governo Lula Legislação Brasileira. polícia federal projeto antifacção Senado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Câmara aprovou PL na noite de ontem.
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Câmara aprovou PL na noite de ontem.
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Câmara aprovou PL na noite de ontem.
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Câmara aprovou PL na noite de ontem.
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x