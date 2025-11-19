NÃO GOSTOU
Governo Lula torce para Senado “consertar” Projeto Antifacção
Gestão federal apontou que a proposta representa uma derrota ao combate ao crime organizado
Por Anderson Ramos
O governo Lula reagiu ao Projeto Antifacção aprovado pela Câmara dos Deputados na noite de terça-feira, 18. Em uma postagem no Instagram, a gestão federal apontou que a proposta representa uma derrota ao combate ao crime organizado.
Leia Também:
Segundo a publicação, o projeto - enviado pelo governo ao Congresso Nacional em outubro - foi desfigurado e o texto aprovado vai na direção contrária ao que foi proposto originalmente.
“Asfixia financeiramente a Polícia Federal (PF), cria brechas para líderes do crime organizado ficarem impunes e ainda fragiliza as operações da Receita Federal nas fronteiras”, afirmou.
Vale lembrar que o relator, o secretário de Segurança Pública licenciado, Guilherme Derrite (PP-SP), alterou o texto seis vezes por conta da chuva de críticas vindas de especialistas e também do governo.
A publicação ainda destaca três pontos do PL que enfraquecem a PF. Veja quais são:
Esperança no Senado
Após aprovação na Câmara, o projeto seguiu para o Senado, onde terá a relatoria de Alessandro Vieira (MDB). Na publicação, o governo depositou suas esperanças nos senadores para que a proposta volte a se aproximar da ideia original.
“O Brasil conta com o Senado para alterar o projeto e fortalecer o combate ao crime organizado no país”, pontuou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes