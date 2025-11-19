Governo Lula torce para Senado “consertar” Projeto Antifacção

Câmara aprovou PL na noite de ontem. - Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O governo Lula reagiu ao Projeto Antifacção aprovado pela Câmara dos Deputados na noite de terça-feira, 18. Em uma postagem no Instagram, a gestão federal apontou que a proposta representa uma derrota ao combate ao crime organizado.

Segundo a publicação, o projeto - enviado pelo governo ao Congresso Nacional em outubro - foi desfigurado e o texto aprovado vai na direção contrária ao que foi proposto originalmente.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Asfixia financeiramente a Polícia Federal (PF), cria brechas para líderes do crime organizado ficarem impunes e ainda fragiliza as operações da Receita Federal nas fronteiras”, afirmou.

Vale lembrar que o relator, o secretário de Segurança Pública licenciado, Guilherme Derrite (PP-SP), alterou o texto seis vezes por conta da chuva de críticas vindas de especialistas e também do governo.

A publicação ainda destaca três pontos do PL que enfraquecem a PF. Veja quais são:

Esperança no Senado

Após aprovação na Câmara, o projeto seguiu para o Senado, onde terá a relatoria de Alessandro Vieira (MDB). Na publicação, o governo depositou suas esperanças nos senadores para que a proposta volte a se aproximar da ideia original.

“O Brasil conta com o Senado para alterar o projeto e fortalecer o combate ao crime organizado no país”, pontuou.