Mega-Sena Milionária: R$ 27 milhões em jogo neste sábado

Sorteio acontecerá às 21h,e m São Paulo - Foto: Reprodução Agência Brasil

O concurso 2.945 da Mega-Sena chega com um prêmio milionário de R$ 27 milhões e promete transformar a noite deste sábado, 29, em um verdadeiro espetáculo da sorte. O sorteio será realizado a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, com transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook das Loterias Caixa.

Por se tratar de um concurso com final 5, o prêmio recebe um acréscimo das arrecadações dos cinco concursos anteriores, seguindo a regra especial da modalidade.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 em casas lotéricas credenciadas ou pela internet. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.