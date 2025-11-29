PRÊMIO MILIONÁRIO
Mega-Sena Milionária: R$ 27 milhões em jogo neste sábado
Jogos podem ser feitos até às 20h30
Por Andrêzza Moura
O concurso 2.945 da Mega-Sena chega com um prêmio milionário de R$ 27 milhões e promete transformar a noite deste sábado, 29, em um verdadeiro espetáculo da sorte. O sorteio será realizado a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, com transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook das Loterias Caixa.
Por se tratar de um concurso com final 5, o prêmio recebe um acréscimo das arrecadações dos cinco concursos anteriores, seguindo a regra especial da modalidade.
Leia Também:
As apostas podem ser feitas até as 20h30 em casas lotéricas credenciadas ou pela internet. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes