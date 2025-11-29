Menu
BRASIL
JUSTIÇA

Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro deixa prisão

Outros quatro executivos ligados à instituição foram soltos

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

29/11/2025 - 13:37 h
Imagem ilustrativa da imagem Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro deixa prisão
-

Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro deixou a prisão na manhã deste sábado, 29. Por volta das 11h40, o empresário deixou o Centro de Detenção Provisória (CDP) 2, no município de Guarulhos, em São Paulo.

De acordo com a desembargadora Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, mesmo dada a gravidade dos fatos, as medidas cautelares são suficientes.

A liberação foi uma decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Além de Vorcaro, outros quatro executivos ligados à instituição deixaram a unidade prisional:

  • Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e sócio;
  • Luiz Antônio Bull, diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia;
  • Alberto Felix de Oliveira Neto, superintendente executivo de Tesouraria;
  • Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do banco.

Os empresários são investigados por crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. A alegação da PF é de fabricação de carteiras de crédito falsas, as quais teriam sido vendidas e substituídas por outros ativos sem avaliação técnica adequada depois da fiscalização do Banco Central (BC).

Próximos passos

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), mesmo liberados, os investigados devem utilizar tornozeleira eletrônica. Além disso, eles estão com os passaportes retidos e terão que cumprir determinações como apresentação periódica à Justiça, proibição de sair do município onde moram e impedimento de contato entre si ou com testemunhas, funcionários e ex-funcionários do BRB e do Master.

O monitoramento é responsabilidade do Controle e Operações Penitenciárias da Polícia Penal do Estado de São Paulo.

Na sexta-feira, a defesa de Vorcaro havia recorrido ao Supremo Tribunal Federal, alegando que a Justiça Federal que decretou a prisão não seria competente para o caso. Segundo o recurso, não há risco de interferência na investigação, pois o Banco Central já decretou a liquidação do Master.

O ministro Dias Toffoli analisa o pedido.

Tags:

Banco MAster Daniel Vorcaro justiça prisão

x