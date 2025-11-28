Justiça manda soltar Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master - Foto: Reprodução

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) determinou, nesta sexta-feira, 28, a soltura de Daniel Vorcaro, dono do banco Master e dos demais executivos presos no âmbito da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal na semana passada.

A decisão da desembargadora Solange Salgado se estende também a Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e sócio; Luiz Antônio Bull, diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia; Alberto Felix de Oliveira Neto, superintendente executivo de Tesouraria; e Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio. Todos eles terão que usar tornozeleira eletrônica.

Além da tornozeleira, os empresários devem se apresentar à Justiça periodicamente, não podem ter contato entre si, não poderão sair dos municípios onde moram e não terão o passaporte de volta. Eles também estão suspensos de exercer atividades de natureza financeira.

Os empresários são investigados por crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. A alegação da PF é de fabricação de carteiras de crédito falsas, as quais teriam sido vendidas e substituídas por outros ativos sem avaliação técnica adequada depois da fiscalização do Banco Central (BC).

Por sua vez, o BC determinou a liquidação extrajudicial do Banco Master, decisão que encerra imediatamente todas as operações da instituição e suspende negociações em curso.