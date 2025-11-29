Menu
HOME > BRASIL
CHUVAS INTENSAS

Tragédia iminente: temporal devastador atingirá estado brasileiro

Estimativa é de que as chuvas ultrapassem os 339,1 mm

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

29/11/2025 - 12:53 h
Cidade de Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Cidade de Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Para dezembro de 2025, Minas Gerais (MG) projeta um volume de chuvas acima da média, um cenário que acende o sinal de alerta em órgãos meteorológicos nacionais e reforça a preocupação com episódios de instabilidade severa.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), todas as regiões mineiras podem registrar precipitações significativas, dentro de um contexto de maior atividade atmosférica no país.

Paralelamente, meteorologistas acompanham a formação de um sistema de tempestade de forte intensidade, que pode gerar rajadas de vento comparáveis, em potência, às observadas em fenômenos tropicais mais severos.

A Defesa Civil (de MG) orienta que moradores adotem medidas preventivas: evitar áreas de risco, revisar telhados e estruturas expostas, não permanecer sob árvores durante tempestades e acompanhar os comunicados oficiais.

Motoristas devem redobrar o cuidado em vias suscetíveis a alagamentos repentinos. Os órgãos de monitoramento seguem acompanhando o deslocamento e a intensidade do sistema e informam que novas atualizações serão divulgadas à medida que o quadro evoluir.

Para atualizações, a recomendação é acompanhar os canais oficiais do INMET e da Defesa Civil.

x