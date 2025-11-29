CHUVAS INTENSAS
Tragédia iminente: temporal devastador atingirá estado brasileiro
Estimativa é de que as chuvas ultrapassem os 339,1 mm
Por Jair Mendonça Jr
Para dezembro de 2025, Minas Gerais (MG) projeta um volume de chuvas acima da média, um cenário que acende o sinal de alerta em órgãos meteorológicos nacionais e reforça a preocupação com episódios de instabilidade severa.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), todas as regiões mineiras podem registrar precipitações significativas, dentro de um contexto de maior atividade atmosférica no país.
Paralelamente, meteorologistas acompanham a formação de um sistema de tempestade de forte intensidade, que pode gerar rajadas de vento comparáveis, em potência, às observadas em fenômenos tropicais mais severos.
A Defesa Civil (de MG) orienta que moradores adotem medidas preventivas: evitar áreas de risco, revisar telhados e estruturas expostas, não permanecer sob árvores durante tempestades e acompanhar os comunicados oficiais.
Motoristas devem redobrar o cuidado em vias suscetíveis a alagamentos repentinos. Os órgãos de monitoramento seguem acompanhando o deslocamento e a intensidade do sistema e informam que novas atualizações serão divulgadas à medida que o quadro evoluir.
Para atualizações, a recomendação é acompanhar os canais oficiais do INMET e da Defesa Civil.
