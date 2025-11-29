Menu
BRASIL
BRASIL

Chuvas forte: Inmet emite alerta de ‘perigo’ para temporais em 9 estados

Previsão de ventos de até 100 km/h e chuvas de 100 mm por dia atinge regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

29/11/2025 - 8:07 h
Inmet projeta um dezembro mais chuvoso
Inmet projeta um dezembro mais chuvoso -

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de "perigo" para chuvas intensas que devem atingir nove estados brasileiros até as 10h00 deste sábado (29). O aviso abrange diversas regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país.

A previsão indica que as áreas sob alerta devem registrar chuvas com volume entre 30 e 60 mm/h ou entre 50 e 100 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos que podem variar de 60 a 100 km/h.

Com o temporal, os cidadãos devem se preparar para riscos de:

  • Corte de energia elétrica.
  • Queda de galhos de árvores.
  • Alagamentos.
  • Descargas elétricas.

Regiões em alerta laranja

O alerta de chuvas intensas e ventos fortes atinge regiões nos seguintes estados:

  • Acre: Vale do Acre e Vale do Juruá
  • Bahia: Vale São-Francisco e Extremo Oeste
  • Mato Grosso: Nordeste e Norte
  • Tocantins: Ocidente e Oriente
  • Amazonas: Centro, Sudoeste, Sul e Norte
  • Maranhão: Sul
  • Pará: Sudeste e Sudoeste
  • Piauí: Sudoeste
  • Rondônia: Leste e Madeira-Guaporé

Instruções de segurança

O Inmet reforça as instruções de segurança para a população durante as rajadas de vento e descargas elétricas:

  • Não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.
  • Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Desligar aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia.

