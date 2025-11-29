Chuvas forte: Inmet emite alerta de ‘perigo’ para temporais em 9 estados

Inmet projeta um dezembro mais chuvoso - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de "perigo" para chuvas intensas que devem atingir nove estados brasileiros até as 10h00 deste sábado (29). O aviso abrange diversas regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país.

A previsão indica que as áreas sob alerta devem registrar chuvas com volume entre 30 e 60 mm/h ou entre 50 e 100 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos que podem variar de 60 a 100 km/h.

Com o temporal, os cidadãos devem se preparar para riscos de:

Corte de energia elétrica.

Queda de galhos de árvores.

Alagamentos.

Descargas elétricas.

Regiões em alerta laranja

O alerta de chuvas intensas e ventos fortes atinge regiões nos seguintes estados:

Acre: Vale do Acre e Vale do Juruá

Bahia: Vale São-Francisco e Extremo Oeste

Mato Grosso: Nordeste e Norte

Tocantins: Ocidente e Oriente

Amazonas: Centro, Sudoeste, Sul e Norte

Maranhão: Sul

Pará: Sudeste e Sudoeste

Piauí: Sudoeste

Rondônia: Leste e Madeira-Guaporé

Instruções de segurança

O Inmet reforça as instruções de segurança para a população durante as rajadas de vento e descargas elétricas: