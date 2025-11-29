BRASIL
Chuvas forte: Inmet emite alerta de ‘perigo’ para temporais em 9 estados
Previsão de ventos de até 100 km/h e chuvas de 100 mm por dia atinge regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste
Por Luiz Almeida
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de "perigo" para chuvas intensas que devem atingir nove estados brasileiros até as 10h00 deste sábado (29). O aviso abrange diversas regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país.
A previsão indica que as áreas sob alerta devem registrar chuvas com volume entre 30 e 60 mm/h ou entre 50 e 100 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos que podem variar de 60 a 100 km/h.
Com o temporal, os cidadãos devem se preparar para riscos de:
- Corte de energia elétrica.
- Queda de galhos de árvores.
- Alagamentos.
- Descargas elétricas.
Regiões em alerta laranja
O alerta de chuvas intensas e ventos fortes atinge regiões nos seguintes estados:
- Acre: Vale do Acre e Vale do Juruá
- Bahia: Vale São-Francisco e Extremo Oeste
- Mato Grosso: Nordeste e Norte
- Tocantins: Ocidente e Oriente
- Amazonas: Centro, Sudoeste, Sul e Norte
- Maranhão: Sul
- Pará: Sudeste e Sudoeste
- Piauí: Sudoeste
- Rondônia: Leste e Madeira-Guaporé
Instruções de segurança
O Inmet reforça as instruções de segurança para a população durante as rajadas de vento e descargas elétricas:
- Não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.
- Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Desligar aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia.
