Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REVOGAÇÃO

Bolsonaro aponta “erro judiciário” e pede nulidade de processo

Advogados do ex-presidente apresentaram os chamados embargos infringentes

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

28/11/2025 - 21:01 h
Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão.
Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão. -

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou nesta sexta-feira, 28, um novo recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a condenação de 27 anos e três meses na ação penal da trama golpista.

Leia Também:

Flávio Bolsonaro ajudou a criar regra que atinge pai na cadeia
Bolsonaro recebe atendimento médico na prisão após crise de soluço
Após prisão, PL suspende salário de mais de R$ 30 mil a Bolsonaro

Os advogados de Bolsonaro protocolaram os chamados embargos infringentes afirmando que a decisão que antecipou o trânsito em julgado da ação penal. Para a defesa, a decisão do ministro, que foi referendada pela Primeira Turma, deve ser considerada como "erro judiciário" e precisa ser revista.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Dada a máxima vênia, não cabe afirmar protelatório recurso que sequer havia sido proposto. Aliás, sem tomar conhecimento de suas razões, causa espécie tenha sido maculado de protelatório", afirmou a defesa.

Pelo entendimento da defesa, deve prevalecer no julgamento o voto divergente do ministro Luiz Fux, que absolveu Bolsonaro pela participação na trama golpista.

"E justamente e virtude da ausência dos pressupostos típicos para a caracterização do delito de pertencimento à organização criminosa, o voto divergente de lavra do eminente ministro Luiz Fux foi preciso ao absolver o embargante [Bolsonaro]", completaram os advogados.

Jurisprudência

Moraes determinou a execução das penas após entender que Bolsonaro e dos demais réus não têm mais direito a recorrer das condenações.

O ministro citou a jurisprudência da Corte e disse que o ex-presidente não tem direito aos embargos infringentes.

Para conseguir que o caso fosse julgado novamente, Bolsonaro precisava obter pelo menos dois votos pela absolvição, ou seja, placar mínimo de 3 votos a 2 no julgamento realizado no dia 11 de setembro e que condenou os acusados. No entanto, o placar pela condenação foi de 4 votos a 1.

O novo recurso será analisado por Alexandre de Moraes. Não há prazo para decisão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

condenação embargos infringentes Jair Bolsonaro STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão.
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão.
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão.
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x