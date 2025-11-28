Vegetal odiado por muitos é poderoso aliado da saúde e do emagrecimento

Vegetal é rico também em potássio e ferro - Foto: Reprodução Freepik

Embora muita gente considere o chuchu sem graça e insosso, esse vegetal simples e barato é, na verdade, um poderoso aliado da saúde e do emagrecimento. Rico em fibras, vitaminas do complexo B, vitamina C, magnésio, potássio e ferro, ele ajuda no controle da pressão arterial, fortalece o sistema imunológico, auxilia no trânsito intestinal e ainda contribui para prevenir o envelhecimento precoce.

Além de nutritivo, o chuchu é extremamente versátil e fácil de adicionar às refeições diárias. Mais do que um vegetal barato e acessível, ele é uma verdadeira potência nutricional, capaz de melhorar a saúde, fortalecer o corpo e trazer variedade aos pratos da alimentação brasileira.

O chuchu também fortalece o sistema imunológico, auxilia no trânsito intestinal e ainda contribui para prevenir o envelhecimento precoce | Foto: Reprodução AwaylGl/GettyImages

Agora que você conhece todos os benefícios do chuchu, que tal aprender maneiras práticas de aproveitá-lo? Confira duas receitas deliciosas para incluir esse vegetal nutritivo no seu dia a dia.

Receitas

Picadinho de chuchu com ovo

Ingredientes: 2 chuchus grandes, 2 dentes de alho, ½ cebola grande, 2 ovos, 1 colher de sopa de azeite de oliva, 1 xícara de água, sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo: Aqueça o azeite em uma panela, refogue o alho e a cebola até a transparência. Acrescente o chuchu em cubos, refogue por cerca de um minuto e cubra com água. Tempere com sal e pimenta, tampe e cozinhe até o vegetal amolecer. Adicione os ovos e mexa rapidamente antes de servir.

Salada de chuchu

Ingredientes: 2 chuchus grandes, 1 cebola média, 1 tomate, cebolinha a gosto, 1 colher de sopa de essência de umami (opcional), sal, pimenta-do-reino e 1 litro de água.

Modo de preparo: Cozinhe o chuchu cortado em cubos na água com sal por cerca de 10 minutos até ficar al dente. Mergulhe em água gelada para interromper o cozimento. Misture com tomate, cebola e cebolinha picados e tempere com pimenta e umami. Sirva gelado.