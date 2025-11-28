Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FONTE DE SAÚDE

Vegetal odiado por muitos é poderoso aliado da saúde e do emagrecimento

Rico em fibras, vitaminas e magnésio, ele também ajuda no controle da pressão arterial

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

28/11/2025 - 22:57 h
Vegetal é rico também em potássio e ferro
Vegetal é rico também em potássio e ferro -

Embora muita gente considere o chuchu sem graça e insosso, esse vegetal simples e barato é, na verdade, um poderoso aliado da saúde e do emagrecimento. Rico em fibras, vitaminas do complexo B, vitamina C, magnésio, potássio e ferro, ele ajuda no controle da pressão arterial, fortalece o sistema imunológico, auxilia no trânsito intestinal e ainda contribui para prevenir o envelhecimento precoce.

Além de nutritivo, o chuchu é extremamente versátil e fácil de adicionar às refeições diárias. Mais do que um vegetal barato e acessível, ele é uma verdadeira potência nutricional, capaz de melhorar a saúde, fortalecer o corpo e trazer variedade aos pratos da alimentação brasileira.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
O chuchu também fortalece o sistema imunológico, auxilia no trânsito intestinal e ainda contribui para prevenir o envelhecimento precoce
O chuchu também fortalece o sistema imunológico, auxilia no trânsito intestinal e ainda contribui para prevenir o envelhecimento precoce | Foto: Reprodução AwaylGl/GettyImages

Agora que você conhece todos os benefícios do chuchu, que tal aprender maneiras práticas de aproveitá-lo? Confira duas receitas deliciosas para incluir esse vegetal nutritivo no seu dia a dia.

Receitas

Picadinho de chuchu com ovo

Ingredientes: 2 chuchus grandes, 2 dentes de alho, ½ cebola grande, 2 ovos, 1 colher de sopa de azeite de oliva, 1 xícara de água, sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo: Aqueça o azeite em uma panela, refogue o alho e a cebola até a transparência. Acrescente o chuchu em cubos, refogue por cerca de um minuto e cubra com água. Tempere com sal e pimenta, tampe e cozinhe até o vegetal amolecer. Adicione os ovos e mexa rapidamente antes de servir.

Leia Também:

Sextou: 8 locais para comer comida baiana em Salvador
Panetone na airfryer: é possível fazer e resultado impressiona
Brasil domina o mapa mundial da pizza: conheça as melhores redes

Salada de chuchu

Ingredientes: 2 chuchus grandes, 1 cebola média, 1 tomate, cebolinha a gosto, 1 colher de sopa de essência de umami (opcional), sal, pimenta-do-reino e 1 litro de água.

Modo de preparo: Cozinhe o chuchu cortado em cubos na água com sal por cerca de 10 minutos até ficar al dente. Mergulhe em água gelada para interromper o cozimento. Misture com tomate, cebola e cebolinha picados e tempere com pimenta e umami. Sirva gelado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alimentação saudável benefícios do chuchu chuchu chuchu saudável controle da pressão arterial dieta Emagrecimento fibras picadinho de chuchu receitas com chuchu salada de chuchu Saúde sistema imunológico vegetal nutritivo Vitaminas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vegetal é rico também em potássio e ferro
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Vegetal é rico também em potássio e ferro
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Vegetal é rico também em potássio e ferro
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Vegetal é rico também em potássio e ferro
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x