HOME > GASTRONOMIA
ROTEIRO GASTRONÔMICO

Sextou: 8 locais para comer comida baiana em Salvador

Opções vão da alta cozinha contemporânea ao prato raiz

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

28/11/2025 - 10:39 h | Atualizada em 28/11/2025 - 14:56
Santa Feijuca
Santa Feijuca -

Sextou em Salvador e como um bom baiano, a procura pela tradicional comida regional, regada a azeite dendê, é certa. O Portal A TARDE listou oito locais que oferecem o prato, assim como os horários de funcionamento dos estabelecimentos. As opções vão da alta cozinha contemporânea ao prato raiz.

Di Passagem

Aberto de segunda a sexta, das 11h às 14h30.
Aberto de segunda a sexta, das 11h às 14h30. | Foto: Divulgação Di Passagem

Localizado na rua Everton Visco, 58, Caminho das Árvores - transversal da avenida Tancredo Neves -, antes do Shopping Sumaré, o local oferece comida caseira, do tipo prato feito, de segunda a sexta, funcionando das 11h às 14h30.

Dona Farofa

Dona Farofa
Dona Farofa | Foto: Reprodução Rede Social

Uma opção popular, localizada no Caminho das Árvores, o lugar oferece comida baiana caseira, ideal para o almoço rápido. Está aberto hoje em dois turnos: das 06:30 às 10:00 e das 11:00 às 14:30.

Caxixi

Bar e Restaurante Caxixi
Bar e Restaurante Caxixi | Foto: Reprodução Rede Social

Botequim tradicional no Dois de Julho, o Caxixi oferece opções caseiras à la carte, lanches e comida de balcão em um ambiente despojado. Funciona hoje das 07:00 às 19:00.

Santa Feijuca

Santa Feijuca
Santa Feijuca | Foto: Reprodução Rede Social

O local, no Resgate, é conhecido por sua especialidade: a feijoada. Embora o nome sugira, o cardápio também abrange a culinária regional, como a baiana, funcionando hoje das 09:00 às 14:00.

Cantinho da Dely

Cantinho da Dely
Cantinho da Dely | Foto: Reprodução Rede Social

O Cantinho da Dely, em Macaúbas, traz o sabor da comida baiana com foco na culinária simples e de raiz. Ideal para quem busca um almoço com tempero caseiro e tradicional, funciona hoje das 09:30 às 14:00.

A Venda

A Venda
A Venda | Foto: Reprodução Rede Social

Situado na Boca do Rio, o estabelecimento se propõe a servir pratos que representam a típica comida baiana em um ambiente agradável. Abre para o almoço a partir das 11:00 e segue até as 17:00.

Restaurante Yemanjá

Restaurante Yemanjá
Restaurante Yemanjá | Foto: Reprodução Rede Social

Famoso por suas moquecas gigantes, o Yemanjá, em Jardim Armação, é um dos ícones da Orla de Salvador. Abre para o almoço das 11:30 às 17:00.

Dona Mariquita

Dona Mariquita
Dona Mariquita | Foto: Reprodução Rede Social

Dedicado à cozinha patrimonial da Bahia, no Rio Vermelho, resgatando ingredientes regionais e receitas históricas, é uma imersão cultural e gastronômica, ideal para quem busca o sabor de raiz. Aberto hoje, das 12:00 às 17:00.

Bahia comida baiana moquecabaiana restaurante Salvador

