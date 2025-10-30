Menu
DICAS VALIOSAS

O que comer no café da manhã para evitar infarto e AVC

Café da manhã é considerada a refeição mais importante do dia

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

30/10/2025 - 8:38 h
Café da manhã é considerada a refeição mais importante do dia
Café da manhã é considerada a refeição mais importante do dia

Estudos já comprovaram que não tomar café da manhã é uma prática que está associada ao aumento da pressão, dislipidemia, obesidade e um risco maior de eventos cardiovasculares. Por isso, é importante caprichar nessa que é considerada a principal refeição do dia.

Segundo a nutricionista Juliana Andrade, uma alimentação com padrão saudável, rica em vegetais, legumes, grãos integrais, gorduras boas, reduz de forma clara o risco de doenças do coração.

Em coluna no Metrópoles, a profissional explicou que, para montar um café da manhã que ajude a proteger o coração e o cérebro, é importante investir em: grãos integrais, fibras, frutas, castanha, sementes, proteína de boa qualidade e gorduras saudáveis.

Leia Também:

Diferença entre água com gás e refrigerante vai te surpreender
O suco que realmente protege fígado e imunidade: conheça a receita perfeita
O tempero mágico que vai deixar o seu arroz mais saudável e gostoso

Algumas opções saudáveis são:

  • Tigela de aveia com leite ou bebida vegetal, acompanhada de morangos ou mirtilos + uma colher de chia ou linhaça.
  • Fatia de pão integral com abacate (ou guacamole) + ovo mexido ou cozido + castanhas.
  • Iogurte natural sem adição de açúcar + banana em rodelas + amêndoas ou nozes + melada de cacau ou canela.

O que não comer?

Pela manhã, é importante evitar alimentos ultraprocessados, muito açúcar ou grande quantidade de sal, pois são coisas que aumentam pressão, azia, glicemia e favorece o acúmulo de gordura visceral — fatores que elevam o risco de infarto e AVC.

Outra dica pontuada por Juliana Andrade é se alimentar cedo, pois, de acordo com um estudo, refeições muito tardias podem alterar os ritmos do corpo, comprometer o metabolismo e aumentar o risco cardiovascular.

Tags:

café da manhã gastronomia Saúde

x