QUAL O MELHOR?
Diferença entre água com gás e refrigerante vai te surpreender
As duas bebidas são confundidas por algumas pessoas
Por Franciely Gomes
A água com gás e o refrigerante são as opções mais buscadas pelos que amam bebidas gaseificadas. Apesar de serem semelhantes na quantidade de bolhas de dióxido de carbono, as duas possuem diferenças importantes em valor nutricional.
Enquanto o refrigerante é composto de adoçantes, aromatizantes, corantes e conservantes, como o ácido fosfórico, a água com gás possui apenas água mineral gaseificada em sua composição, produzida por fontes naturalmente efervescentes ou por adição industrial do gás.
Leia Também:
As diferenças de produção elegem a água como a opção mais saudável para consumo diário ou em dietas mais restritivas. Já os refrigerantes podem ser consumidos por quem busca mais sabor ou adicionados a outras bebidas, como coquetéis alcoólicos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes