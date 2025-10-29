Menu
QUAL O MELHOR?

Diferença entre água com gás e refrigerante vai te surpreender

As duas bebidas são confundidas por algumas pessoas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

29/10/2025 - 20:49 h
As bebidas são queridinhas dos brasileiros
As bebidas são queridinhas dos brasileiros -

A água com gás e o refrigerante são as opções mais buscadas pelos que amam bebidas gaseificadas. Apesar de serem semelhantes na quantidade de bolhas de dióxido de carbono, as duas possuem diferenças importantes em valor nutricional.

Enquanto o refrigerante é composto de adoçantes, aromatizantes, corantes e conservantes, como o ácido fosfórico, a água com gás possui apenas água mineral gaseificada em sua composição, produzida por fontes naturalmente efervescentes ou por adição industrial do gás.

As diferenças de produção elegem a água como a opção mais saudável para consumo diário ou em dietas mais restritivas. Já os refrigerantes podem ser consumidos por quem busca mais sabor ou adicionados a outras bebidas, como coquetéis alcoólicos.

