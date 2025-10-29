Esse brigadeirão saboroso feito na airfryer é a sobremesa perfeita

Receita de brigadeiro na airfryer - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um brigadeirão sempre é uma excelente opção para a sobremesa, mas o que poucas pessoas sabem é que dá para fazer usando a airfryer, dispensando o forno convencional.

Os ingredientes são aqueles tradicionais, como leite condensado, creme de leite, chocolate em pó, entre outros.

Aprenda fazer brigadeirão na airfryer:

Ingredientes

1 caixinha ou lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 xícara (chá) de chocolate em pó (aproximadamente)

4 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de manteiga

3 ovos

Modo de preparo

1. Pré-aqueça sua airfryer a 160 °C.

2. No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o chocolate em pó, o açúcar, a manteiga e os ovos até obter uma mistura homogênea.

3. Unte uma forma com diâmetro compatível com a cesta da airfryer com manteiga.

4. Despeje a mistura na forma, coloque-a dentro da cesta da airfryer e asse por cerca de 45 minutos ou até que o centro esteja firme ao toque.

5. Retire com cuidado e leve à geladeira por pelo menos 6 horas antes de desenformar e servir.