Com quatro igredientes: aprenda a fazer Salmão rápido na frigideira

Ideal para quem busca uma opção saudável, sofisticada, prática sem gastar muito tempo e dinheiro, o Salmão na frigideira só precisa de arroz como acompanhamento e leva 10 minutos para ficar pronto.

Essa combinação oferece proteína magra de alta qualidade, rica em Ômega-3, gorduras essenciais que são benéficas para a saúde do coração e do cérebro, fibras, vitaminas e carboidratos.

Ingredientes

2 filés de salmão com pele

Azeite de oliva

Sal e pimenta a gosto

Suco de limão

Alecrim (opcional)

Para o acompanhamento: 1 xícara de arroz (já cozido, se tiver), brócolis cozidos no vapor e uma pitada de cheiro-verde.

Modo de preparo