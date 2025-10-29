Menu
HORA DO ALMOÇO

Com quatro igredientes: aprenda a fazer Salmão rápido na frigideira

Refeição que combina saúde, praticidade e sofisticação fica pronta em 10 minutos

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

29/10/2025 - 12:10 h | Atualizada em 29/10/2025 - 13:13
Prato é finalizado servindo o salmão sobre a mistura de arroz com gotas de limão
Prato é finalizado servindo o salmão sobre a mistura de arroz com gotas de limão

Ideal para quem busca uma opção saudável, sofisticada, prática sem gastar muito tempo e dinheiro, o Salmão na frigideira só precisa de arroz como acompanhamento e leva 10 minutos para ficar pronto.

Essa combinação oferece proteína magra de alta qualidade, rica em Ômega-3, gorduras essenciais que são benéficas para a saúde do coração e do cérebro, fibras, vitaminas e carboidratos.

Ingredientes

  • 2 filés de salmão com pele
  • Azeite de oliva
  • Sal e pimenta a gosto
  • Suco de limão
  • Alecrim (opcional)

Para o acompanhamento: 1 xícara de arroz (já cozido, se tiver), brócolis cozidos no vapor e uma pitada de cheiro-verde.

Modo de preparo

  • Tempere o salmão com sal, pimenta e um pouco de limão.
  • Aqueça um fio de azeite em uma frigideira.
  • Coloque o salmão com a pele para baixo e pressione suavemente com uma espátula para garantir que a pele fique crocante.
  • Deixe grelhar por cerca de 5-7 minutos, até que o salmão esteja cozido pela metade (você verá a cor mudar).
  • Vire o filé e cozinhe por mais 1-2 minutos. Deixe o salmão descansar por alguns minutos antes de servir.
  • Enquanto o salmão cozinha, misture o arroz cozido com o brócolis e o cheiro-verde em uma panela para aquecer. Sirva o salmão sobre a mistura de arroz.

Tags:

almoço proteína Refeição salmão

x