GASTRONOMIA
GASTRONOMIA

Pão de queijo de liquidificador: receita é perfeita para um café rápido

Lanche é uma boa opção para um café da manhã rápido e fácil

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

27/10/2025 - 22:28 h
Pão de queijo de liquidificador
Pão de queijo de liquidificador -

Nada combina mais com o café da manhã brasileiro do que um pão de queijo quentinho. E o melhor: esta versão prática é feita no liquidificador, perfeita para quem busca uma receita rápida, econômica e sem complicações.

Pronto em 45 minutos, esse pão de queijo é ideal para quem quer praticidade sem abrir mão do sabor.

Pão de queijo de liquidificador

  • Tempo de preparo: 45 minutos
  • Rendimento: 15 porções
  • Dificuldade: fácil

Ingredientes

  • 1/2 xícara (chá) de óleo
  • 3 xícaras (chá) de polvilho doce
  • 100 g de queijo parmesão ralado
  • 3 ovos
  • 1 xícara (chá) de leite
  • Sal a gosto
  • 1 colher (chá) de fermento em pó
  • Óleo para untar as forminhas

Modo de preparo

  1. No liquidificador, bata todos os ingredientes por cerca de 2 minutos, até formar uma massa lisa e homogênea.
  2. Unte forminhas de empada com um pouco de óleo e distribua a massa nelas, deixando um pequeno espaço para crescer.
  3. Coloque as forminhas em uma assadeira e leve ao forno médio, preaquecido, por aproximadamente 30 minutos, ou até que os pãezinhos fiquem dourados.
  4. Desenforme e sirva ainda quentinho — perfeito com café ou suco natural.

café da manhã Pão de queijo receita rápida

