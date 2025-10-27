GASTRONOMIA
Pão de queijo de liquidificador: receita é perfeita para um café rápido
Lanche é uma boa opção para um café da manhã rápido e fácil
Por Iarla Queiroz
Nada combina mais com o café da manhã brasileiro do que um pão de queijo quentinho. E o melhor: esta versão prática é feita no liquidificador, perfeita para quem busca uma receita rápida, econômica e sem complicações.
Pronto em 45 minutos, esse pão de queijo é ideal para quem quer praticidade sem abrir mão do sabor.
Pão de queijo de liquidificador
- Tempo de preparo: 45 minutos
- Rendimento: 15 porções
- Dificuldade: fácil
Ingredientes
- 1/2 xícara (chá) de óleo
- 3 xícaras (chá) de polvilho doce
- 100 g de queijo parmesão ralado
- 3 ovos
- 1 xícara (chá) de leite
- Sal a gosto
- 1 colher (chá) de fermento em pó
- Óleo para untar as forminhas
Modo de preparo
- No liquidificador, bata todos os ingredientes por cerca de 2 minutos, até formar uma massa lisa e homogênea.
- Unte forminhas de empada com um pouco de óleo e distribua a massa nelas, deixando um pequeno espaço para crescer.
- Coloque as forminhas em uma assadeira e leve ao forno médio, preaquecido, por aproximadamente 30 minutos, ou até que os pãezinhos fiquem dourados.
- Desenforme e sirva ainda quentinho — perfeito com café ou suco natural.
