Pão de queijo de liquidificador: receita é perfeita para um café rápido

Nada combina mais com o café da manhã brasileiro do que um pão de queijo quentinho. E o melhor: esta versão prática é feita no liquidificador, perfeita para quem busca uma receita rápida, econômica e sem complicações.

Pronto em 45 minutos, esse pão de queijo é ideal para quem quer praticidade sem abrir mão do sabor.



Pão de queijo de liquidificador

Tempo de preparo: 45 minutos

Rendimento: 15 porções

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de óleo

3 xícaras (chá) de polvilho doce

100 g de queijo parmesão ralado

3 ovos

1 xícara (chá) de leite

Sal a gosto

1 colher (chá) de fermento em pó

Óleo para untar as forminhas

Modo de preparo