Fácil e rápido: o escondidinho cremoso de frigideira viciante
Receita é ideal para almoço ou jantar
Por Edvaldo Sales
Receitas fáceis e rápidas são sempre bem-vindas para quem tem uma rotina corrida. E se for saborosa e cremosa, melhor ainda. Uma boa pedida é um escondidinho que é todo feito na frigideira.
Uma das vantagens dessa receita é que dá para variar o sabor trocando o purê de batata por purê de mandioquinha ou substituindo o requeijão por creme de ricota. Ou seja, dá para brincar com a versatilidade.
Confira a receita:
Ingredientes
- 120 g de batata inglesa cozida
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 100 g de frango cozido desfiado
- 20 g de queijo mussarela ralado
- 20 g de requeijão light
- Temperos a gosto (sal, pimenta, orégano, salsinha)
Modo de preparo:
1. Cozinhe as batatas até ficarem bem macias. Depois, amasse-as com um garfo, tempere com um pouco de sal e misture o purê com um pouco de queijo.
2. Acomode metade do purê em uma frigideira antiaderente, apertando bem para ficar bem uniforme. Em seguida, faça uma camada de frango desfiado sobre o purê.
3. Espalhe o requeijão por cima do frango, finalize com o resto do queijo e cubra tudo com o restante do purê.
4. Assim que o purê criar uma casquinha na parte de baixo, tampe a frigideira com outra frigideira do mesmo tamanho e vire tudo.
5. Leve novamente ao fogo para tostar o purê do outro lado.
