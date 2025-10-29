Menu
GASTRONOMIA
APRENDA FAZER

Fácil e rápido: o escondidinho cremoso de frigideira viciante

Receita é ideal para almoço ou jantar

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

29/10/2025 - 12:23 h
Escondidinho na frigideira
Escondidinho na frigideira -

Receitas fáceis e rápidas são sempre bem-vindas para quem tem uma rotina corrida. E se for saborosa e cremosa, melhor ainda. Uma boa pedida é um escondidinho que é todo feito na frigideira.

Uma das vantagens dessa receita é que dá para variar o sabor trocando o purê de batata por purê de mandioquinha ou substituindo o requeijão por creme de ricota. Ou seja, dá para brincar com a versatilidade.

Confira a receita:

Ingredientes

  • 120 g de batata inglesa cozida
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 100 g de frango cozido desfiado
  • 20 g de queijo mussarela ralado
  • 20 g de requeijão light
  • Temperos a gosto (sal, pimenta, orégano, salsinha)

Modo de preparo:

1. Cozinhe as batatas até ficarem bem macias. Depois, amasse-as com um garfo, tempere com um pouco de sal e misture o purê com um pouco de queijo.

2. Acomode metade do purê em uma frigideira antiaderente, apertando bem para ficar bem uniforme. Em seguida, faça uma camada de frango desfiado sobre o purê.

3. Espalhe o requeijão por cima do frango, finalize com o resto do queijo e cubra tudo com o restante do purê.

4. Assim que o purê criar uma casquinha na parte de baixo, tampe a frigideira com outra frigideira do mesmo tamanho e vire tudo.

5. Leve novamente ao fogo para tostar o purê do outro lado.

x