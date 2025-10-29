Menu
HOME > GASTRONOMIA
GASTRONOMIA

"Lanchão" sem farinha: aprenda a fazer o salgado em minutos que viralizou

Receita de torta salgada é prática, leva amido de milho (sem glúten) e fica pronta em menos de 30 minutos

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

29/10/2025 - 11:49 h
"Lanchão" é feita em minutos
"Lanchão" é feita em minutos -

Para quem busca uma refeição rápida, saborosa e, principalmente, sem glúten, este "lanchão" salgado que pode ser feito em minutos é a solução perfeita. A receita surpreende pela praticidade e pelo sabor, sendo tão simples de fazer que se torna uma opção ideal para quem não quer perder tempo na cozinha.

O passo a passo da torta salgada viralizou no canal do YouTube Bistrô dos Salgados, onde a cozinheira ensina como fazer um prato que, segundo ela, é "melhor do que pizza". O vídeo já acumula mais de 45 mil visualizações, comprovando a eficácia e o sabor da receita.

O segredo da massa é a substituição da farinha de trigo por amido de milho, tornando o lanchão naturalmente livre de glúten e incrivelmente macio.

Receita de lanchão sem glúten

Ingredientes

Massa

  • 4 ovos;
  • 400g de amido de milho;
  • 2 caixinhas de creme de leite (400 gramas);
  • 1 colher de chá rasa de sal;
  • 1 colher de sopa de fermento químico (fermento para bolo).

Recheio

  • 200g de linguiça (fina ou grossa);
  • 1 sachê com milho e ervilha (170g);
  • Meio pimentão;
  • 200g de frango cozido e desfiado;
  • 1 tomate;
  • Uma porção de salsinha (ou tempero verde de preferência);
  • 200g de queijo muçarela;
  • Orégano (opcional).

Como fazer

  1. Frite a linguiça em uma panela, sem adicionar óleo. Reserve o recheio.
  2. Em um recipiente, misture os ovos, o amido de milho, o creme de leite e o sal. Bata bem até que a mistura fique homogênea.
  3. Acrescente o fermento químico e misture devagar, apenas para incorporar.
  4. Junte à massa a linguiça, o milho, a ervilha, o pimentão, o frango desfiado, o tomate picado e a salsinha. Misture levemente para que todos os ingredientes fiquem bem distribuídos.
  5. Despeje a mistura em uma forma untada e cubra com o queijo muçarela. Adicione orégano, se desejar. Leve ao forno pré-aquecido a 180 °C e asse por 25 a 30 minutos.

Sirva ainda quente para um lanche ou jantar rápido e delicioso.

