CULTURA
CULTURA

Paraíso baiano recebe festival de 16 dias com gastronomia e cultura

Local recebe chefs, produtores e experiências gastronômicas que valorizam ingredientes locais

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

28/10/2025 - 12:39 h
Arraial d’Ajuda, paraíso no sul da Bahia
Arraial d'Ajuda, paraíso no sul da Bahia

De 1º a 16 de novembro de 2025, Arraial d’Ajuda, paraíso no sul da Bahia, será palco da 7ª edição do Festival Esquina do Mundo, um dos eventos gastronômicos mais importantes da região. Com o tema “Do Campo à Mesa – Cozinha Km 0”, o festival busca reforçar a conexão entre produtores locais e gastronomia, movimentando a economia regional, gerando empregos e fortalecendo a identidade cultural de Porto Seguro.

A abertura do evento acontece no dia 31 de outubro e terá como destaque a Vila do Sabor, na Praça da Igreja de Arraial d’Ajuda. O espaço reunirá chefs, produtores e experiências gastronômicas, destacando ingredientes locais e proporcionando maior interação entre comunidade e culinária.

A Vila do Sabor contará com a Cozinha Show, a expertise da Escola de Gastronomia do Senac e a feirinha de produtos da Veracel, conectando saberes, sabores e pessoas.

O conceito Gastronomia Km 0 incentiva o uso de ingredientes de origem local e práticas responsáveis. Restaurantes participantes competem em categorias como prato principal, petiscos, lanches e pizzas, sobremesas e sorvetes, café da manhã e drinks.

Uma das inovações desta edição é a consolidação da categoria Café da Manhã, que permite a hotéis e pousadas apresentarem propostas criativas, diversificando as experiências e valorizando produtos regionais.

Arraial D´Ajuda

