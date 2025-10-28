Almoço em 5 minutos? Essa receita de liquidificador viral é simples e rápida

Fricassê de frango tem receita fácil - Foto: Reprodução | YouTube

Quem não ama uma receita prática? Prato que tem cara de ser complexo, o fricassê de frango é a solução perfeita para quem busca uma refeição completa, cremosa e deliciosa, ideal para o almoço.

Com o auxílio do liquidificador, o prato pode ser preparado em poucos minutos e é uma excelente opção para inovar na rotina.

O passo a passo simples e eficiente dessa receita viralizou no YouTube, no canal da cozinheira Tata Pereira, onde o vídeo já acumulou mais de 2,7 milhões de visualizações, comprovando a popularidade e a praticidade da versão.

Com poucos ingredientes, o fricassê une a cremosidade do milho e do requeijão ao sabor do frango desfiado, garantindo um almoço rápido e sem complicação.

Receita de Fricassê de Frango Cremoso

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

1 peito de frango cozido e desfiado

Salsinha a gosto

Pimentão verde a gosto

Açafrão a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Sal a gosto

3 latas de milho escorrido

1 caixinha de creme de leite

200g de requeijão cremoso

200g de muçarela ralada (para finalizar)

Modo de fazer

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola picada até dourar. Acrescente o peito de frango cozido e desfiado, a salsinha, o pimentão verde e os temperos (açafrão, pimenta-do-reino e sal). Refogue bem e reserve. No liquidificador, combine o milho escorrido, o creme de leite e o requeijão cremoso. Bata até obter um creme liso e homogêneo. Despeje o creme do liquidificador sobre o frango refogado na panela. Misture bem até que todo o fricassê fique uniforme e cremoso. Transfira a mistura para uma travessa ou forma de vidro. Cubra com a muçarela ralada e leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, ou até que o queijo esteja gratinado e borbulhando.

Sirva como acompanhamento de sua preferência.