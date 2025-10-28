GASTRONOMIA
Almoço em 5 minutos? Essa receita de liquidificador viral é simples e rápida
Aprenda a fazer o fricassê de frango que fica pronto em minutos e é a solução ideal para quem busca uma refeição prática
Por Luiz Almeida
Quem não ama uma receita prática? Prato que tem cara de ser complexo, o fricassê de frango é a solução perfeita para quem busca uma refeição completa, cremosa e deliciosa, ideal para o almoço.
Com o auxílio do liquidificador, o prato pode ser preparado em poucos minutos e é uma excelente opção para inovar na rotina.
O passo a passo simples e eficiente dessa receita viralizou no YouTube, no canal da cozinheira Tata Pereira, onde o vídeo já acumulou mais de 2,7 milhões de visualizações, comprovando a popularidade e a praticidade da versão.
Leia Também:
Com poucos ingredientes, o fricassê une a cremosidade do milho e do requeijão ao sabor do frango desfiado, garantindo um almoço rápido e sem complicação.
Receita de Fricassê de Frango Cremoso
Ingredientes
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- Salsinha a gosto
- Pimentão verde a gosto
- Açafrão a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Sal a gosto
- 3 latas de milho escorrido
- 1 caixinha de creme de leite
- 200g de requeijão cremoso
- 200g de muçarela ralada (para finalizar)
Modo de fazer
- Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola picada até dourar. Acrescente o peito de frango cozido e desfiado, a salsinha, o pimentão verde e os temperos (açafrão, pimenta-do-reino e sal). Refogue bem e reserve.
- No liquidificador, combine o milho escorrido, o creme de leite e o requeijão cremoso. Bata até obter um creme liso e homogêneo.
- Despeje o creme do liquidificador sobre o frango refogado na panela. Misture bem até que todo o fricassê fique uniforme e cremoso.
- Transfira a mistura para uma travessa ou forma de vidro. Cubra com a muçarela ralada e leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, ou até que o queijo esteja gratinado e borbulhando.
Sirva como acompanhamento de sua preferência.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes