Refrigerante que promete quebrar Coca-Cola volta ao mercado a R$ 0,64

A Campa Cola, tradicional refrigerante indiano que marcou gerações nos anos 1970, está de volta ao mercado com uma meta ousada: desafiar o domínio global de gigantes como Coca-Cola e Pepsi.

De acordo com informações, o retorno da marca aposta em uma poderosa campanha de orgulho nacional, buscando reconquistar consumidores nostálgicos e atrair um novo público disposto a apoiar a indústria local.

Lançada originalmente nos anos 1970, a Campa Cola era símbolo de identidade e independência do consumidor indiano antes de perder espaço para as concorrentes estrangeiras. Agora, com nova gestão, a marca quer retomar o protagonismo apostando em inovação, preços acessíveis e ampla distribuição por todo o país.

Segundo a agência Bloomberg, o refrigerante retorna ao mercado com preço inicial de apenas US$ 0,12 (o equivalente a R$ 0,64) por unidade, estratégia agressiva para competir diretamente com as líderes globais.

Estratégia de patriotismo e pertencimento

Para se destacar em um mercado saturado, a Campa Cola aposta em uma narrativa fortemente patriótica. A campanha enfatiza o valor de “consumir local” e “fortalecer a indústria nacional”, associando o produto a sentimentos de pertencimento e orgulho cultural.

Mais do que vender um refrigerante, a marca pretende se posicionar como símbolo de resistência comercial, unindo sabor e identidade.

Além do apelo emocional, o reposicionamento da Campa Cola inclui uma nova identidade visual e campanhas publicitárias modernas, adaptadas às plataformas digitais e ao público jovem.

Com essa combinação de tradição e inovação, a Campa Cola busca provar que um clássico nacional pode, mais uma vez, conquistar espaço em um mercado dominado por multinacionais.