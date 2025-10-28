Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Trump tenta construir desculpa após reunião com Lula, avalia Planalto

Presidentes tiveram encontro presencial na Malásia, no último domingo, 26

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

28/10/2025 - 6:40 h | Atualizada em 28/10/2025 - 6:51
Lula durante encontro com Donald Trump
Lula durante encontro com Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem tentando construir uma desculpa após a reunião com Lula, no último domingo, 26, na Malásia, no sentido de um recuo do tarifaço — mas sem sair com a pecha de perdedor.

A avaliação é de ministros da gestão petista, que viram com otimismo a possibilidade. Conforme o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, o republicano já teria um motivo real para acabar com o tarifaço: a inflação em território americano de produtos como a carne e o café, itens que lideram as exportações brasileiras para os Estados Unidos.

Trump, porém, deixou a impressão a integrantes do governo brasileiro que precisa sair com algo a mais da negociação com o Brasil para justificar seu recuo no tarifaço. Tudo para evitar o apelido de TACO (Trump Always Chickens Out — Trump Sempre Amarela, em português).

Eduardo Bolsonaro ironiza encontro Lula-Trump e fala em “derrota”
Após encontro com Trump, governo foca em corte de tarifas
Encontro entre Lula e Trump divide políticos da Bahia

Eduardo Bolsonaro ironiza encontro Lula-Trump e fala em “derrota”

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reagiu na manhã desta segunda-feira, 27, ao encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, realizado na Malásia. Em publicações nas redes sociais, o parlamentar afirmou que as imagens da reunião representam “a derrota e a pequenez” de Lula diante do ex-presidente norte-americano.

Segundo Eduardo, o encontro demonstraria uma suposta submissão do petista à “força inequívoca” de Trump. “Foto com Donald Trump seria vitória se esse fosse um governo alinhado à direita. No caso do Lula, é o símbolo da sua derrota e pequenez, tendo que se submeter à força inequívoca do presidente Trump, a quem Lula odeia e chamava de ‘nova cara do nazi-fascismo’”, escreveu o deputado.

Em outro trecho, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também comparou a situação a um cenário hipotético em que seu pai teria de se reunir com Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, sob pressão internacional. “Seria o mesmo que dar vitória ao Bolsonaro por ele ser obrigado a implorar por reunião e tirar foto com Maduro”, afirmou.

x