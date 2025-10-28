Mais de 180 milhões de e-mails e senhas vazam na web; veja se foi afetado

Vazamento de dados impactou o sistema gmail - Foto: Antonio Cruz | Agência Brasil

Mais de 183 milhões de endereços de e-mails vinculados ao Gmail, incluindo senhas e credenciais de login, foram vazados na internet. O caso foi confirmado por Troy Hunt, criador da plataforma Have I Been Pwned (HIBP), que reúne credenciais vazadas.

O vazamento foi registrado na última segunda-feira, 27, e os dados vazados foram obtidos por infostealers, em português, chama-se ladrão de informação. Trata-se de um malware que consegue extrair dados sensíveis das pessoas em equipamentos infectados.

O total de informações enviadas ao HIBP somava 3,5 terabytes de dados, distribuídos em 23 bilhões de registros. Hunt diz que os registros de stealer logs incluíam principalmente três elementos: endereço do site, e-mail e senha, segundo informou o site Forbes.

O Google orienta os usuários do Gmail que suspeitam de invasão a fazer login imediatamente e revisar as atividades da conta. Se não conseguirem entrar, devem ir à página de recuperação de conta e responder às perguntas apresentadas da melhor forma possível.

“Além disso, para ajudar os usuários, temos um processo de redefinição de senhas quando encontramos grandes vazamentos de credenciais como este”, afirmou a empresa.

Saiba o que fazer após vazamento das suas senhas

A checagem pode ser feita por meio do site Have I Been Pwned. No endereço, você pode digitar seu email ou senha (clicando em Passwords) e checar se foram comprometidos.

A página adicionou o banco de dados vazados ao seu sistema para verificação. No endereço eletrônico também há registros de vazamentos antigos.

Caso tenha tido a senha exposta é necessário trocar a senha da sua conta, preferindo opções fortes com números e caracteres especiais.

Ative a verificação em duas etapas. Mesmo se senha for vazada, a plataforma vai exigir um código adicional. No caso do Gmail, isso pode ser feito pela URL.