BC anuncia vazamento de dados vinculados a 11 milhões de chaves Pix

O incidente ocorreu entre os dias 20 e 21 de julho - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O Banco Central do Brasil (BC) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) anunciaram, nesta quarta-feira, 23, a ocorrência de acessos indevidos a informações de mais de 11 milhões de pessoas. O vazamento foi resultado de incidente de segurança no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), imediatamente identificado e corrigido.

De acordo com o CNJ, o incidente ocorreu entre os dias 20 e 21 de julho e atingiu informações cadastrais de aproximadamente 11 milhões de brasileiros. O acesso indevido ocorreu por meio da captura criminosa de credenciais de usuários.

Segundo os órgãos, os dados acessados foram exclusivamente as seguintes informações cadastrais: nome da pessoa, chave Pix, nome do banco, número da agência e número da conta. Não houve acesso a saldos, senhas, extratos ou qualquer informação protegida por sigilo bancário.

“Os dados expostos não permitem fazer movimentações ou transferências financeiras nem acessar contas bancárias. Não houve qualquer comprometimento à integridade do sistema bancário”, afirmou o CNJ em nota.

O BC afirmou ter adotado as ações necessárias para a apuração detalhada do caso. O órgão ressaltou que o incidente tem baixo impacto potencial para os usuários e que a comunicação não é exigida pela legislação. A autarquia, no entanto, decidiu divulgar a ocorrência por causa do princípio de transparência.

Já o CNJ, informou que assim que o incidente foi detectado, a empresa reforçou os protocolos de segurança e notificou a Polícia Federal e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), como exige a lei.