Senador chama Eduardo Bolsonaro de ‘maluco’ e detona tarifaço

Senador Otto Alencar (PSD) e deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) - Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE | Mário Agra | Câmara dos Deputados

O senador Otto Alencar (PSD) chamou o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de “maluco” por incentivar a crise diplomática entre os Estados Unidos e o Brasil, que surge como forma de retaliação às medidas aplicadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Meu amigo Wagner, você que vai procurar o Congresso americano, na Câmara dos Deputados e no Senado, eu vou te dar uma missão. Dá um pulinho lá, procure um deputado democrata para ele oferecer um título de cidadão a Eduardo Bolsonaro. É menos um maluco no Brasil. Você [Jaques Wagner] vai fazer um grande favor a nossa nação”, disse o congressista.

Nesta quarta-feira, 23, Otto participa do lançamento do Plano Safra 2025/2026, em evento no Parque de Exposições, ao lado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

O deputado Eduardo Bolsonaro se mudou para os Estados Unidos, em fevereiro deste ano, quando tirou licença de 120 dias e teve outros dois dias de ausência justificados como “tratamento de saúde”.

Em março, ele pediu licença do mandato parlamentar e anunciou que se mudaria de forma definitiva para o país americano. Desde então, ele vem endossando as medidas do presidente Donald Trump contra o Brasil.

Tarifaço de 50% contra o Brasil

O presidente americano anunciou uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras enviadas aos EUA, como forma de punir o país devido ao julgamento do suposto golpe de Estado no STF. A medida inicia no dia 1º de agosto.

Na tentativa de mitigar a situação, os senadores brasileiros vão aos EUA entre os dias 29 e 31 de julho, véspera da vigência da taxa. Durante discurso, o líder do PSD na Bahia, comentou sobre a viagem dos congressistas.

“O senador Jaques Wagner e outros colegas do Senado vão procurar o Congresso americano, na tentativa de amenizar essa situação”, afirmou o pessedista.

Em seguida, ele completou e fez duras críticas à atitude do republicano contra o país. Otto Alencar ainda diz que o presidente Lula (PT) não dirá “amém” às ações americanas.

“Um país soberano como é os Estados Unidos, não pode interferir na soberania de outro país soberano como é o Brasil, e do presidente, que absolutamente em momento nenhum, vai dizer, sim, senhor, a turma de Trump”.