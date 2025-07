Consórcio Nordeste lança programa estratégico para fortalecer economia

Agentes da economia solidária - Foto: Reprodução

A economia popular e solidária (EPS) está ganhando fôlego e novos avanços por meio do Consórcio Nordeste. O grupo formado por nove estados da região lançou o programa Paul Singer, com foco na formação de agentes da economia solidária.

Salvador está entre as cidades que receberão a iniciativa, lançada na última segunda-feira, 21, com o intuito de promover a criação de novas cooperativas e associações, além de organizar as que já estão contempladas na ação.

Além da capital baiana, a medida também acontecerá nas cidades de Recife, em Pernambuco, e Fortaleza, no Ceará, no dia 1º de agosto.

O que o Programa Paul Singer oferece?

Fruto de uma parceria estratégica entre a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), do Ministério do Trabalho e Emprego, e a Fundacentro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho), o programa é baseado nos seguintes princípios:

Autogestão: Decisões coletivas pelos próprios participantes;

Cooperação: Trabalho em conjunto para objetivos comuns;

Sustentabilidade: Práticas que respeitam o meio ambiente e a sociedade;

Saberes Populares: Reconhecimento e valorização do conhecimento local.

Inclusão Social: Geração de oportunidades para todo

Festival de Economia Popular e Solidária

A iniciativa foi realizada pela primeira vez em Salvador, no mês de maio, em parceira com o governo da Bahia. O evento, que durou cinco dias no Centro de Convenções da capital, localizada no bairro da Boca do Rio.

Mais de R$ 3 milhões movimentados em vendas.

Mais de 40 mil pessoas circularam no local.

Mais de 500 empreendedores dos nove estados nordestinos comercializaram seus produtos, desde chocolates e queijos artesanais até vestimentas e artesanato.

Agentes de Economia Popular e Solidária

Os agentes formados pelo Programa Paul Singer terão um papel estratégico. Eles serão responsáveis por: