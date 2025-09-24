Secretário de Feira de Santana é convocado à Câmara por vazamento de dados

Sérgio Carneiro esclarece episódio na Câmara Municipal - Foto: Ascom | Câmara Municipal de Feira de Santana

Sustentando a narrativa de ter agido de boa-fé com o intuito de assegurar aos cidadãos afetados pela suspensão do benefício do passe livre no transporte coletivo urbano de Feira de Santana, o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Sérgio Barradas Carneiro, compareceu à Câmara Municipal, na manhã desta quarta-feira, 24, para prestar esclarecimentos sobre o vazamento de dados de pessoas que convivem com HIV, além de fibromialgia e doença falciforme, em uma publicação no Diário Oficial do Município, no último sábado, 20.

Eu tenho três dias apanhando Sérgio Carneiro sobre ataques após vazamento de dados

Na tribuna da Casa, o titular da pasta voltou a pedir desculpas à população e assumiu o erro de quebrar o sigilo assegurado por lei aos pacientes. “O fato é que as pessoas portadoras de fibromialgia, anemia falciforme e HIV tiveram retirado os seus passe livres por conta de duas decisões judiciais: um ADIn (Ação Direta de Inconstitucionalidade) em julgamento no Tribunal de Justiça da Bahia, que suspendeu o passe livre das pessoas com fibromialgia e anemia falciforme, e o julgamento em definitivo de uma ação civil pública de 2016, que nove anos depois foi julgada no mérito e retirou o passe livre das pessoas com HIV”, iniciou o secretário.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

| Foto: Ascom | Câmara Municipal de Feira de Santana

Segundo Carneiro, a veiculação dos nomes se deu com o intuito de dar às pessoas a oportunidade de serem notificadas e evitar constrangimentos ao serem surpreendidas com a suspensão do benefício durante o uso do cartão no transporte coletivo.

“Infelizmente, no ato da publicação uma lista contendo esses nomes seguiu em anexo. Nós só viemos a perceber no raiar do dia, e pedimos para que a lista fosse retirada do ar, mas era um domingo e o pessoal não estava trabalhando. Acabou que foi retirado todo o Diário Oficial do ar, entretanto o estrago já estava feito. [...] Por isso, venho a esta Casa, pedir desculpas humildemente em público se em algum momento eu infringi dor ou sofrimento a alguém”, afirmou o titular da Semob.

Tribunal da internet

O secretário ainda aproveitou para assegurar que em sua trajetória de vida pessoal e política não constam históricos que manchem a sua reputação. Mas, lamentou estar sendo 'condenado' nas redes sociais pela quebra de sigilo dos pacientes.

“Em toda a minha vida eu respondi a apenas um processo, e ganhei em todas as quatro instâncias. Entretanto, já fui julgado, condenado e estou pagando o preço dessa condenação pelo tribunal das redes sociais. Se infringi dor e sofrimento a alguém, acho que não é vingança ou compensação para ninguém o sofrimento que eu e a minha família estamos passando”, lamentou.

“Pedir a cabeça do secretário, pedir a minha demissão não vai resolver o problema. Eu tenho três dias apanhando e o passe livre não voltou, e nem vai voltar se eu sair ou ficar recebendo xingamentos. O correto seria buscar acordos no processo, usar os recursos que a legislação confere a quem teve um direito contrariado recorrer. Então, se alguém quiser ajudar vocês objetivamente, não é engrossando o caldo xingando ou pedindo a cabeça do secretário. Essas decisões foram judiciais. O caminho correto está na luta processual, que foi onde esse direito foi retirado e onde ele poderá ser retomado”, completou Sérgio Carneiro.