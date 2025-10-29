SAÚDE
O suco que realmente protege fígado e imunidade: conheça a receita perfeita
Saiba como preparar a bebida que potencializa nutrientes
Por Bianca Carneiro
Alguns alimentos são essenciais para quem busca uma alimentação saudável, e a couve e o limão estão no topo dessa lista. Combiná-los em um suco detox potencializa os benefícios de cada um, fortalecendo o corpo e promovendo bem-estar.
Por que couve e limão são tão especiais
A couve é a estrela dos sucos verdes. Sua cor intensa e o leve amargor contribuem para uma bebida nutritiva e cheia de propriedades benéficas. Rica em antioxidantes, fibras e glucosinolatos, a couve atua como anti-inflamatório natural e ajuda na proteção e desintoxicação do fígado.
Já o limão, conhecido por sua acidez marcante, é rico em vitamina C e ácido cítrico, fortalecendo o sistema imunológico e auxiliando na digestão. Quando combinados, couve e limão aumentam a absorção de nutrientes, fornecem proteção ao organismo e promovem uma digestão saudável, especialmente beneficiando o fígado, responsável por eliminar toxinas do corpo.
A mistura também pode ajudar a combater a anemia, já que a vitamina C do limão potencializa a absorção do ferro presente na couve. Além disso, o suco contribui para a ingestão de minerais importantes como magnésio e promove saciedade graças às fibras, enquanto ajuda a combater os radicais livres que aceleram o envelhecimento precoce.
Como preparar seu suco detox de couve e limão
Os sucos verdes não são exatamente desintoxicantes, mas fornecem nutrientes que ajudam o fígado a eliminar toxinas. Aqui vão duas receitas simples:
Suco de couve, limão e maçã
- 1 folha de couve
- Suco de 1 limão
- 1 maçã (opcional, para adoçar)
- 1 copo (200 ml) de água
- Gelo a gosto
- Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter mistura homogênea. Coe se desejar uma textura mais suave.
Suco de couve, limão e abacaxi
- 1 folha de couve
- Suco de meio limão
- 2 rodelas de abacaxi
- 150 ml de água
- Gelo a gosto
- O preparo é o mesmo: bata, coe se preferir, e aproveite os nutrientes da bebida.
Dicas importantes
Não exagere: ingerir o suco apenas uma vez ao dia e até três vezes por semana é suficiente para aproveitar seus benefícios.
Contraindicações: pessoas com problemas na tireoide ou tendência a pedras nos rins devem consultar um nutricionista antes de incluir a bebida regularmente, pois a couve contém goitrogênios que podem interferir em medicamentos ou funções da glândula.
