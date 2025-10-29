Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

O suco que realmente protege fígado e imunidade: conheça a receita perfeita

Saiba como preparar a bebida que potencializa nutrientes

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

29/10/2025 - 19:28 h
Couve é a estrela dos sucos verdes
Couve é a estrela dos sucos verdes -

Alguns alimentos são essenciais para quem busca uma alimentação saudável, e a couve e o limão estão no topo dessa lista. Combiná-los em um suco detox potencializa os benefícios de cada um, fortalecendo o corpo e promovendo bem-estar.

Por que couve e limão são tão especiais

A couve é a estrela dos sucos verdes. Sua cor intensa e o leve amargor contribuem para uma bebida nutritiva e cheia de propriedades benéficas. Rica em antioxidantes, fibras e glucosinolatos, a couve atua como anti-inflamatório natural e ajuda na proteção e desintoxicação do fígado.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Já o limão, conhecido por sua acidez marcante, é rico em vitamina C e ácido cítrico, fortalecendo o sistema imunológico e auxiliando na digestão. Quando combinados, couve e limão aumentam a absorção de nutrientes, fornecem proteção ao organismo e promovem uma digestão saudável, especialmente beneficiando o fígado, responsável por eliminar toxinas do corpo.

A mistura também pode ajudar a combater a anemia, já que a vitamina C do limão potencializa a absorção do ferro presente na couve. Além disso, o suco contribui para a ingestão de minerais importantes como magnésio e promove saciedade graças às fibras, enquanto ajuda a combater os radicais livres que aceleram o envelhecimento precoce.

Leia Também:

O tempero mágico que vai deixar o seu arroz mais saudável e gostoso
Esse brigadeirão saboroso feito na airfryer é a sobremesa perfeita
Fácil e rápido: o escondidinho cremoso de frigideira viciante

Como preparar seu suco detox de couve e limão

Os sucos verdes não são exatamente desintoxicantes, mas fornecem nutrientes que ajudam o fígado a eliminar toxinas. Aqui vão duas receitas simples:

Suco de couve, limão e maçã

  • 1 folha de couve
  • Suco de 1 limão
  • 1 maçã (opcional, para adoçar)
  • 1 copo (200 ml) de água
  • Gelo a gosto
  • Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter mistura homogênea. Coe se desejar uma textura mais suave.

Suco de couve, limão e abacaxi

  • 1 folha de couve
  • Suco de meio limão
  • 2 rodelas de abacaxi
  • 150 ml de água
  • Gelo a gosto
  • O preparo é o mesmo: bata, coe se preferir, e aproveite os nutrientes da bebida.

Dicas importantes

Não exagere: ingerir o suco apenas uma vez ao dia e até três vezes por semana é suficiente para aproveitar seus benefícios.

Contraindicações: pessoas com problemas na tireoide ou tendência a pedras nos rins devem consultar um nutricionista antes de incluir a bebida regularmente, pois a couve contém goitrogênios que podem interferir em medicamentos ou funções da glândula.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

receitas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Couve é a estrela dos sucos verdes
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Couve é a estrela dos sucos verdes
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Couve é a estrela dos sucos verdes
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Couve é a estrela dos sucos verdes
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x