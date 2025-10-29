DICA VALIOSA
O tempero mágico que vai deixar o seu arroz mais saudável e gostoso
Tempero oferece uma série de benefícios à saúde
Por Edvaldo Sales
O arroz é um dos alimentos mais queridos entre os brasileiros e é um dos mais versáteis também. Pode ser servido com feijão, legumes, carnes e rende até em versões mais elaboradas, como o arroz à grega ou o à piamontese.
O que poucas pessoas sabem, mas, entre os temperos tradicionais, como alho, cebola e sal, há um ingrediente que pode transformar o prato em uma opção ainda mais nutritiva, que é o açafrão em pó, também conhecido como cúrcuma.
O açafrão oferece uma série de benefícios à saúde, além de deixar o arroz com um tom dourado. O tempo é rico em curcumina, uma substância com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.
Algumas vantagens do tempero são: ação antioxidante, efeito anti-inflamatório, melhora da digestão, controle do açúcar no sangue e apoio à saúde cerebral.
