Panetone na airfryer: é possível fazer e resultado impressiona

Receita do panetone promete conquistar o público - Foto: Imagem gerada por IA

O uso da airfryer como solução rápida para o preparo de diversos alimentos abriu espaço para experimentações na cozinha. Uma receita que tem ganhado destaque é a do panetone caseiro feito diretamente na fritadeira elétrica, oferecendo praticidade sem abrir mão de sabor e textura.

A técnica surpreende pela eficiência, pois o panetone mantém o aroma característico, apresenta coloração dourada e conserva a maciez tradicional do preparo no forno. A massa segue a fórmula clássica, feita com fermento biológico, farinha de trigo, ovos, manteiga, leite e frutas cristalizadas — ou gotas de chocolate.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A principal adaptação está no tamanho: como muitas airfryers têm capacidade reduzida, mini panetones se tornaram a opção ideal, resultando em versões menores, práticas e visualmente atrativas.

Como fazer panetone na airfryer:

Ingredientes

500 g de farinha de trigo

2 ovos

120 g de açúcar

1 colher (sopa) cheia de manteiga

1 pitada de sal

120 ml de leite morno

20 g de fermento biológico seco

1 colher (sobremesa) de essência de panetone

Raspas de 1 laranja ou limão

250 g de frutas cristalizadas ou gotas de chocolate

Modo de preparo

1. Em uma tigela pequena, misture o fermento com o leite morno e uma colher (chá) do açúcar e deixe descansar por 10 a 15 minutos até crescer.

2. Enquanto isso, em uma batedeira, bata os ovos, o restante do açúcar, a manteiga derretida e a essência de panetone.

3. Junte a mistura de ovos e açúcar com o fermento e mexa bem com uma espátula para incorporar delicadamente.

4. Adicione as raspas da laranja, a pitada de sal e, aos poucos, a farinha de trigo peneirada.

5. Quando a massa começar a ficar mais densa, adicione as frutas cristalizadas (ou gotas de chocolate), e amasse com as mãos até que solte facilmente.

6. Deixe a massa em uma tigela coberta com um pano em local morno (pode ser dentro de um forno desligado) por 1 hora ou até que a massa dobre de tamanho.

7. Passe a massa para uma forma de panetone que caiba na airfryer (lembrando que ele cresce ao assar). Caso sua airfryer seja pequena, pode usar formas pequenas.

8. Deixe descansar novamente por mais 30 minutos para seu panetone crescer mais um pouco.

9. Preaqueça a airfryer por 5 minutos a 160°C.

10. Coloque a forma de panetone na airfryer e deixe assar por 30 minutos ou até dourar em cima.

11. Depois de pronto, tire seu panetone da airfryer e deixe esfriar totalmente antes de comer ou embrulhar.