Governo da Bahia intensifica apoio às cidades afetadas pelas chuvas

Governo do estado segue com ações emergenciais

A força das chuvas que vêm caindo em toda a Bahia segue deixando rastros de destruição, mas a mobilização do governo estadual e de órgãos de apoio tenta amenizar os impactos. Em cidades como Araci, Sítio do Mato, Wagner, Lauro de Freitas e Mutuípe, a situação de emergência segue vigente, com equipes trabalhando intensamente para restabelecer serviços e dar assistência à população afetada.

O Governo da Bahia mantém ações de socorro às cidades mais afetadas pelas fortes chuvas que atingem o estado desde a última semana. A Embasa, empresa responsável pelo abastecimento de água, mobilizou técnicos, equipamentos e caminhões para escoar a água acumulada em Sítio do Mato, além de fornecer 48 mil copos de água envasada em Lauro de Freitas, onde moradores estão desalojados devido ao temporal.

“Estamos participando desse grande esforço do Governo da Bahia de ajudar no que for possível as pessoas que moram nessas cidades”, afirma Gildeone Almeida, presidente da Embasa.

Em Sítio do Mato, onde a Embasa não opera o abastecimento regular, foram enviados oito conjuntos motor-bomba, gerador elétrico e tubulações para auxiliar na drenagem da água acumulada, ação que deve se estender até a cidade ser totalmente limpa.

Quando o assunto é infraestrutura, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) monitora as rodovias desde o dia 20 de novembro. Até o momento, cinco ocorrências foram registradas, quatro delas resolvidas. O acesso a Macaúbas, na interseção da BA-156 com a BA-573, segue interditado devido ao aumento do nível do afluente do Rio Paramirim. Técnicos e o Consórcio Bacia do Paramirim acompanham a situação e aguardam a redução da água para liberar a via.

Enquanto isso, o tráfego está normalizado em trechos como BA-172 (Santa Maria da Vitória a Santana), BA-575 (Santana a Porto Novo), BA-001 (Ituberá a Nilo Peçanha) e BA-130 (Itagi). O governo estadual reforça a necessidade de cautela e acompanhamento das atualizações meteorológicas para garantir a segurança da população.