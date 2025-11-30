Estimativa do salário mínimo de 2026 é reduzida pelo Governo Federal

Salário deve ser de R$ 1.627 - Foto: Reprodução Freepik

O governo federal revisou para baixo a estimativa do salário mínimo em 2026, que passou de R$ 1.631 para R$ 1.627, R$ 4 a menos.

O ministério do Planejamento ressalta que o valor definitivo só será conhecido no início do próximo ano, após o cálculo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 12 meses, que ficará disponível a partir de 10 de dezembro.

A redução na estimativa acompanha a desaceleração da inflação no país. O IPCA, índice oficial de preços, registrou alta de apenas 0,09% em outubro, a menor para o mês desde 1998, quando ficou em 0,02%. O cenário ocorre em meio à política de juros elevados, com a Selic em 15% ao ano, que contribui para conter a pressão inflacionária.

Segundo informações do Ministério do Planejamento, o ajuste menor no salário mínimo pode ajudar a reduzir os gastos com aposentadorias, pensões e outros benefícios, diminuindo o risco fiscal.

No entanto, o órgão alerta que a redução da pressão fiscal depende de outros fatores, como a variação da base de beneficiários, e que o Congresso poderá revisar as estimativas durante a tramitação do PLOA ou nas avaliações bimestrais de 2026.