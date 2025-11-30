Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PARA BAIXO

Estimativa do salário mínimo de 2026 é reduzida pelo Governo Federal

Redução, segundo o governo, ajuda a diminuir o risco fiscal

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

30/11/2025 - 13:11 h
Salário deve ser de R$ 1.627
Salário deve ser de R$ 1.627 -

O governo federal revisou para baixo a estimativa do salário mínimo em 2026, que passou de R$ 1.631 para R$ 1.627, R$ 4 a menos.

O ministério do Planejamento ressalta que o valor definitivo só será conhecido no início do próximo ano, após o cálculo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 12 meses, que ficará disponível a partir de 10 de dezembro.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A redução na estimativa acompanha a desaceleração da inflação no país. O IPCA, índice oficial de preços, registrou alta de apenas 0,09% em outubro, a menor para o mês desde 1998, quando ficou em 0,02%. O cenário ocorre em meio à política de juros elevados, com a Selic em 15% ao ano, que contribui para conter a pressão inflacionária.

Segundo informações do Ministério do Planejamento, o ajuste menor no salário mínimo pode ajudar a reduzir os gastos com aposentadorias, pensões e outros benefícios, diminuindo o risco fiscal.

Leia Também:

Bahia em alerta: setor de combustíveis vira epicentro de fraudes bilionárias
Aposta leva sozinha prêmio de R$ 27 milhões da Mega-Sena
Falindo? Gigante da moda de luxo fecha mais de 130 lojas

No entanto, o órgão alerta que a redução da pressão fiscal depende de outros fatores, como a variação da base de beneficiários, e que o Congresso poderá revisar as estimativas durante a tramitação do PLOA ou nas avaliações bimestrais de 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Inflação ipca Juros Salário Mínimo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Salário deve ser de R$ 1.627
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Salário deve ser de R$ 1.627
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Salário deve ser de R$ 1.627
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Salário deve ser de R$ 1.627
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x