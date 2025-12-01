Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

APROVEITE

Feirão Serasa Limpa Nome estende serviços até 19 de dezembro

Mutirão de negociação de dívidas ajudou 4 milhões de brasileiros em novembro

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

01/12/2025 - 13:02 h
Imagem ilustrativa da imagem Feirão Serasa Limpa Nome estende serviços até 19 de dezembro
-

O Feirão Serasa Limpa Nome estendeu as condições especiais até o dia 19 de dezembro, data do pagamento da segunda parcela do 13ª salário. A ideia é que mais consumidores possam aproveitar o valor para quitar as dívidas.

Em menos de 30 dias, o mutirão bateu recorde: crescimento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, são mais de R$17 bilhões em descontos concedidos.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O mutirão ajudou 4 milhões de brasileiros a negociarem 5,9 milhões de débitos apenas em novembro.

“Toda essa movimentação confirma a busca por oportunidades de reorganização financeira, especialmente no fim do ano”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.

Leia Também:

Feirão da Serasa para negociar dívidas começa nesta segunda
Golpe no INSS: entenda como Uber, Caixa e Serasa foram usadas
Nome sujo? Serasa oferece até 99% de desconto nesta terça-feira, 9

Sexta-feira de recordes

Na última sexta-feiral, 28, 488 mil débitos foram negociados em todo o país, representando o maior dia de negociações da história da empresa. Volume foi 6,59% maior do que a última sexta-feira de novembro de 2024, recorde anterior em que foram fechados 458 mil acordos.

Entre os segmentos, as principais negociações concentram-se em pendências com bancos (22,3%), telecomunicações (19,8%) e securitizadoras (18,4%).

“Muitos brasileiros contam com o 13º para reorganizar o orçamento, e a prorrogação oferece exatamente esse respiro a mais. O volume histórico de acordos também mostra o quanto o consumidor quer regularizar sua vida financeira. Ao ampliar o prazo do mutirão, damos mais tempo para que as famílias aproveitem os descontos e retomem o controle das suas finanças com mais tranquilidade”, orienta Aline.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

dívidas economia feirão serasa limpa nome Negociação serasa Serasa Limpa Nome

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x