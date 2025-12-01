Feirão Serasa Limpa Nome estende serviços até 19 de dezembro

- Foto: Joédson Alves | Agência Brasil

O Feirão Serasa Limpa Nome estendeu as condições especiais até o dia 19 de dezembro, data do pagamento da segunda parcela do 13ª salário. A ideia é que mais consumidores possam aproveitar o valor para quitar as dívidas.

Em menos de 30 dias, o mutirão bateu recorde: crescimento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, são mais de R$17 bilhões em descontos concedidos.

O mutirão ajudou 4 milhões de brasileiros a negociarem 5,9 milhões de débitos apenas em novembro.

“Toda essa movimentação confirma a busca por oportunidades de reorganização financeira, especialmente no fim do ano”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.

Sexta-feira de recordes

Na última sexta-feiral, 28, 488 mil débitos foram negociados em todo o país, representando o maior dia de negociações da história da empresa. Volume foi 6,59% maior do que a última sexta-feira de novembro de 2024, recorde anterior em que foram fechados 458 mil acordos.

Entre os segmentos, as principais negociações concentram-se em pendências com bancos (22,3%), telecomunicações (19,8%) e securitizadoras (18,4%).

“Muitos brasileiros contam com o 13º para reorganizar o orçamento, e a prorrogação oferece exatamente esse respiro a mais. O volume histórico de acordos também mostra o quanto o consumidor quer regularizar sua vida financeira. Ao ampliar o prazo do mutirão, damos mais tempo para que as famílias aproveitem os descontos e retomem o controle das suas finanças com mais tranquilidade”, orienta Aline.