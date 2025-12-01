Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POR BOLSONARO?

Caminhoneiros articulam nova paralisação no Brasil

Manifestação é convocada pelas redes sociais para acontecer na próxima quinta-feira, 4

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/12/2025 - 15:13 h | Atualizada em 01/12/2025 - 16:06
Caminhoneiros organizam nova greve no Brasil
Caminhoneiros organizam nova greve no Brasil -

Caminhoneiros de vários locais do Brasil organizam uma nova paralisação nacional para a próxima quinta-feira, 4. A manifestação visa melhorias e denúncia de condições precárias enfrentadas pela classe. De acordo com representantes da categoria, o ato não se trata de uma manifestação política ligada a qualquer ideologia partidária, mas nde uma luta por melhorias na categoria.

Vale lembrar que na última semana, representantes dos caminhoneiros tentaram articular uma greve em protesto pela prisão do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), mas o movimento não ganhou força.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Movimentação busca melhorias

De acordo com o caminhoneiro, influenciador com quase 100 mil seguidores no TikTok e um dos líderes da greve em 2018, Daniel Souza, a categoria precisa de melhorias e ainda denuncia condições precárias enfrentadas pelos colegas de profissão.

“O Brasil ficou parado por 3 anos por conta dessa situação e, como já acabou a questão do Bolsonaro, vamos voltar à realidade do país. A realidade dos caminhoneiros está precária: baixa remuneração, leis que não conseguimos cumprir por falta de estrutura, falta de segurança nas rodovias… O respeito com a nossa classe acabou”, enumera o caminhoneiro Daniel Souza.

Entre os pontos pedidos estão:

  • estabilidade contratual do caminhoneiro;
  • garantia do cumprimento de leis;
  • reestruturação do Marco Regulatório do Transporte de Cargas;
  • aposentadoria especial de 25 anos de trabalho comprovada com recolhimento ou documento fiscal emitido.

De acordo com o presidente da Associação Catarinense dos Transportadores Rodoviários de Cargas (ACTRC), Janderson Maçaneiro, o movimento é forte. “Eu acredito muito no movimento forte, porque tem muita gente envolvida e há muitos descontentes.”

Vale ressaltar que o Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens (Sindicam) afirmou que: “Quem faz a greve são os caminhoneiros, não é o sindicato quem faz greve, mas, se eles decidirem parar, serão apoiados”.

Leia Também:

Banho ao acordar é obrigatório? Debate viral divide brasileiros
Esquizofrênico, jovem morto por leoa foi "entregue à própria sorte" após maioridade
CNH sem autoescola: saiba o passo a passo para tirar a sua habilitação
Contran aprova novas regras da CNH: autoescola não é mais obrigatória

Consenso entre os caminhoneiros

Mesmo com a movimentação encaminhada, existe uma falta de consenso entre alguns sindicatos e associações. Caminhoneiros autônomos que atuam na região da Baixada Santista são contra a paralisação por conta de entenderem que há uma manifestação política por trás.

Para o presidente da Cooperativa dos Caminhoneiros Autônomos do Porto de Santos (CCAPS), Marcelo Paz, não há rientação alguma para que os caminhoneiros do Porto de Santos parem. “Não chamaram assembleia, não houve votação. […] Para se ter uma movimentação dessas, precisa haver diálogo, assembleia e votação.”

Greve dos caminhoneiros de 2018

Vale lembrar que o Brasil já enfrentou uma greve geral dos caminhoneiros no ano de 2018, na época, os mesmos pararam por 10 dias, protestando contras os reajustes frequentes no preço dos combustíveis, principalmente no óleo diesel.

A greve afetou todo o Brasil, incluindo o setor de abastecimento de combustíveis e alimentos. A manifestação só chegou ao fim quando o então presidente Michel Temer (MDB), presidente da época, aceitar algumas exigências da classe.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

caminhoneiros greve greve dos caminhoneiros Jair Bolsonaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caminhoneiros organizam nova greve no Brasil
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Caminhoneiros organizam nova greve no Brasil
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Caminhoneiros organizam nova greve no Brasil
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Caminhoneiros organizam nova greve no Brasil
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x