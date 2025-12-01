Menu
FALTOU ACOHIMENTO?

Esquizofrênico, jovem morto por leoa foi "entregue à própria sorte" após maioridade

Verônica Oliveira acompanhava Gerson Machado desde os 10 anos

João Grassi

Por João Grassi

01/12/2025 - 14:37 h
Verônica Oliveira acompanhava Gerson desde os 10 anos
Verônica Oliveira acompanhava Gerson desde os 10 anos

O jovem identificado como Gerson de Melo Machado, de 19 anos, que foi morto por uma Leoa no domingo, 30, era esquizofrênico. O homem, que invadiu a jaula do felino que estava localizada no zoológico do Parque Arruda Câmara, em João Pessoa, não recebeu acolhimento adequado depois de completar a maioridade.

De acordo com a conselheira tutelar Verônica Oliveira, que acompanhava Gerson desde os 10 anos. A profissional afirma que a ausência de albergues na capital da Paraíba contribuiu para a tragédia, já que o rapaz estava vulnerável e exposto a situações do tipo.

"Um albergue é o grande sonho do movimento [antimanicomial]. Já existem albergues assim em outros lugares do Brasil, onde se trabalha a autonomia e o acolhimento. Lá eles têm mais autonomia, têm um acompanhamento mais de perto. Não foi o caso de Gerson. Depois que ele fez 18 anos, ele foi entregue à própria sorte. Saiu do acolhimento institucional e entrou no sistema prisional", disse Verônica ao g1.

Ainda segundo a conselheira, a cidade não possui a estrutura devida para acolher pessoas com transtornos com idade a partir de 18 anos. "Essas crianças e adolescentes vivem dentro do acolhimento institucional. Quando fazem 18 anos, ou, em casos excepcionais, aos 21, eles precisam sair", explicou.

Laudo de Gerson Machado

Verônica detalhou que o laudo que confirma a esquizofrenia de Gerson após ele entrar no sistema socioeducativo. "A gente já sabia que era esquizofrenia, porque ele ouvia vozes. Só quando ele entrou no sistema socioeducativo que o laudo apareceu, mas aí já era tarde demais", lamentou.

A profissional ainda lembrou que Gerson era fascinado por leões e desejava visitar um safári na África. “Ele tinha falas desde muito pequeno de que ia para a África, para um safári, porque ele ia domar os leões”, revelou.

