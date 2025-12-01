POLÍCIA
Dono de carro de luxo mata vigilante de shopping após discussão
Crime aconteceu após o suspeito ser alertado de que estava estacionando irregularmente
Por Victoria Isabel
Um vigilante do shopping Mercatto Mall, em Palmas, no Tocantins, foi assassinado após orientar um motorista que estacionava de forma irregular. Dhemis Augusto Santos, de 35 anos, foi baleado no abdômen na noite de sábado, 29, diante de várias pessoas que estavam no local.
De acordo com informações iniciais, o autor do disparo, identificado como Waldecir José de Lima Júnior, conduzia uma Range Rover Evoque e fugiu logo após o crime. O vigilante chegou a ser socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Geral de Palmas, mas não resistiu aos ferimentos.
Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito puxa uma pistola da cintura, encosta a arma no rosto do segurança e atira a poucos centímetros de distância. Mesmo com a vítima caída, o homem ainda faz ameaças antes de deixar o shopping.
A Polícia Militar iniciou buscas imediatamente após o ocorrido. O veículo usado na fuga foi localizado na garagem da casa do suspeito, identificada durante as diligências, mas ele não foi encontrado no imóvel.
