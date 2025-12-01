Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Dono de carro de luxo mata vigilante de shopping após discussão

Crime aconteceu após o suspeito ser alertado de que estava estacionando irregularmente

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

01/12/2025 - 10:00 h
Câmeras de segurança registraram crime
Câmeras de segurança registraram crime

Um vigilante do shopping Mercatto Mall, em Palmas, no Tocantins, foi assassinado após orientar um motorista que estacionava de forma irregular. Dhemis Augusto Santos, de 35 anos, foi baleado no abdômen na noite de sábado, 29, diante de várias pessoas que estavam no local.

De acordo com informações iniciais, o autor do disparo, identificado como Waldecir José de Lima Júnior, conduzia uma Range Rover Evoque e fugiu logo após o crime. O vigilante chegou a ser socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Geral de Palmas, mas não resistiu aos ferimentos.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito puxa uma pistola da cintura, encosta a arma no rosto do segurança e atira a poucos centímetros de distância. Mesmo com a vítima caída, o homem ainda faz ameaças antes de deixar o shopping.

Leia Também:

Jovem é encontrada morta, sem roupa e com sinais de violência em casa
Paciente em surto psicótico mata acompanhante em quarto de hospital
Homem que atropelou e arrastou mulher que teve pernas amputadas é preso

A Polícia Militar iniciou buscas imediatamente após o ocorrido. O veículo usado na fuga foi localizado na garagem da casa do suspeito, identificada durante as diligências, mas ele não foi encontrado no imóvel.

Ver todas

