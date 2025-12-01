Menu
BRASIL
BRASIL

CNH sem autoescola: saiba o passo a passo para tirar a sua habilitação

Candidato pode fazer vários processos de forma remota

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/12/2025 - 14:35 h
CNH deixa de ter autoescola como obrigatoriedade
CNH deixa de ter autoescola como obrigatoriedade -

O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) aprovou, nesta segunda-feira, 1º, uma grande mudança no processo de habilitação dos motoristas brasileiros. O projeto de CNH sem autoescolas será publicado no Diário Oficial da União nos próximos dias.

A mudança visa simplificar o processo de obtenção da Carteira Nacional de Motoristas (CNH), tornando-a mais acessível e burocrática. Atualmente, o custo médio para tirar a habilitação chega a R$ 4.200 com a duração de até um ano.

Seguindo a proposta do Ministério do Transporte, o processo vai seguir da seguinte forma.

Como tirar a CNH sem a autoescola

Requisitos básicos

Os requisitos básicos para tirar a CNH seguem os mesmos:

  • O candidato deve ter 18 anos ou mais;
  • saber ler e escrever;
  • possuir documento de identidade e CPF.

A identidade pode ser confirmada de forma digital via conta gov.br, no caso de quem optar por ensino a distância.

Abertura do processo

A solicitação deve ser feita de forma digital diretamente pelo portal do Senatran, com acompanhamento digital pelo Renach (Registro Nacional de Carteira de Habilitação).

Curso teórico

Após a solicitação, o candidato deve fazer o curso teórico, que pode ser presencial ou remoto em autoescolas, instituições homologadas ou no próprio Ministério dos Transportes. Não há obrigatoriedade das atuais 45 horas/aula.

Coleta biométrica

Depois de concluir o curso, o candidato deverá realizar a biometria (fotos, digitais e assinatura), no Detran do estado, obrigatória para todas as etapas.

Autoescolas não são mais obrigatórias para a CNH
Autoescolas não são mais obrigatórias para a CNH | Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

Exame psicológico e aptidão física e mental

O candidato deve realizar os exames médicos e psicológicos como já é previsto atualmente.

Aulas práticas (opcionais)

Após ser aprovado nos exames psicológicos, o candidato poderá fazer práticas de direção, sem a atual exigência de um mínimo de 20 horas de aulas práticas.

Vale ressaltar que elas seguem disponíveis nas autoescolas ou com instrutores independentes.

Autoescolas não são mais obrigatórias para o processo de retirada de CNH
Autoescolas não são mais obrigatórias para o processo de retirada de CNH | Foto: Lia de Paula/Agência Senado

Exame teórico

A prova teórica segue sendo obrigatória e pode ser feita tanto de forma presencial, quanto online, dependendo da estrutura e local de prova. Vale lembrar que o candidato deve acertar 70% das questões para ser aprovado.

Prova de direção

O exame de direção também segue sendo obrigatório e a aplicação fica à responsabilidade do Detran. O teste parte de 100 pontos, e o candidato precisa manter uma média 90 ou mais.

Permissão para dirigir e CNH definitiva

Depois da aprovação, o motorista recebe a Permissão para Dirigir (PPD), válida por um ano. Caso não receba nenhuma infração grave ou gravíssima, a CNH definitiva será emitida automaticamente.

A proposta do governo federal segue em fase de consulta pública Após o término do prazo, a Secretaria Nacional de Trânsito vai avaliar as contribuições e vai chegar em um texto final.

x