POLÍTICA
Eleições 2026: TSE faz teste público das urnas nesta segunda-feira
Os participantes vão executar 38 planos de avaliação
Por Redação e Agência Brasil
As urnas eletrônicas já começam a ser testadas nesta segunda-feira, 1º, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, a menos de um ano para as eleições. Os participantes vão executar 38 planos de avaliação.
Os testes são realizados com o intuito é fortalecer a confiabilidade, a transparência e a segurança da captação e da apuração dos votos, além de ajudar no constante aprimoramento do processo eleitoral brasileiro.
A oitava edição do Teste Público será realizada de 1º a 5 de dezembro, na sede do TSE, em Brasília, utilizando os sistemas que serão aplicados nas Eleições Gerais de 2026.
Durante toda a semana, as 31 pessoas inscritas no evento vão comparecer ao TSE para executar os 38 planos de avaliação aprovados pela Comissão Reguladora.
Leia Também:
O equipamento é considerado um marco global na tecnologia aplicada a processos eleitorais. Justiça Eleitoral, Forças Armadas, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério das Comunicações estão entre os órgãos envolvidos na elaboração.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes