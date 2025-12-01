Menu
POLÍTICA

Eleições 2026: TSE faz teste público das urnas nesta segunda-feira

Os participantes vão executar 38 planos de avaliação

Redação e Agência Brasil

Por Redação e Agência Brasil

01/12/2025 - 8:57 h | Atualizada em 01/12/2025 - 9:29
Teste ocorre de 1º a 5 de dezembro
Teste ocorre de 1º a 5 de dezembro

As urnas eletrônicas já começam a ser testadas nesta segunda-feira, 1º, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, a menos de um ano para as eleições. Os participantes vão executar 38 planos de avaliação.

Os testes são realizados com o intuito é fortalecer a confiabilidade, a transparência e a segurança da captação e da apuração dos votos, além de ajudar no constante aprimoramento do processo eleitoral brasileiro.

A oitava edição do Teste Público será realizada de 1º a 5 de dezembro, na sede do TSE, em Brasília, utilizando os sistemas que serão aplicados nas Eleições Gerais de 2026.

Durante toda a semana, as 31 pessoas inscritas no evento vão comparecer ao TSE para executar os 38 planos de avaliação aprovados pela Comissão Reguladora.

O equipamento é considerado um marco global na tecnologia aplicada a processos eleitorais. Justiça Eleitoral, Forças Armadas, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério das Comunicações estão entre os órgãos envolvidos na elaboração.

eleições 2026 Justiça Eleitoral segurança eleitoral Tecnologia em eleições Teste Público. urnas eletrônicas

