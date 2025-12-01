Menu
POLÍTICA

Debandada: prefeita de Ribeira do Amparo apoia Jerônimo e rompe com ACM Neto

Anúncio que reforçou a base de apoio do governador foi feito no domingo, 30

Redação

Por Redação

01/12/2025 - 7:41 h
Prefeita de Ribeira do Amparo, Teti Brito, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues
Prefeita de Ribeira do Amparo, Teti Brito, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues -

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) conquistou mais um apoio em seu arco de alianças, que consequentemente, pode ajudar nas eleições de 2026.

Trata-se da prefeita de Ribeira do Amparo, Teti Brito (MDB), que fez um gesto ao chefe do Executivo durante agenda na Praça Frei Serafim Amparo, no último domingo, 30.

Na ocasião, ela afirmou que estará “para levantar sua bandeira e seu nome”, reforçando a ampliação da base aliada.

Leia Também:

Nilza com Jerônimo só amplia a debandada no time de ACM Neto
"ACM Neto quer manchar a imagem de Cachoeira", dispara Eliana Gonzaga
Jerônimo 'dá bronca' em deputado e cutuca ACM Neto em evento na Bahia
ACM Neto quer ser “dono da Bahia” e isola aliados, diz Éden Valadares

Debandada

A nova aliança, por sua vez, resulta em um novo abandono na base do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), que pretende concorrer ao Palácio de Ondina no próximo pleito.

Em 2022, a emedebista e o seu esposo, Marcelo Brito, ex-prefeito da cidade, caminharam junto com ACM Neto.

Teti reforça a base de aliados de Jerônimo

Mulher do ex-prefeito Marcelo Brito, Teti já havia sinalizado aproximação com Jerônimo em reunião no COI (Centro de Operações e Inteligência), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, em setembro, quando elogiou a atuação do governo estadual.

Figura influente da política local, Teti retoma protagonismo ao lado de seu grupo, que volta ao centro das decisões no município. Durante o anúncio do apoio, ela fez questão de destacar que a humildade de Jerônimo a encantou.

