Nilza com Jerônimo só amplia a debandada no time de ACM Neto

Nilza da Mata (PSD) ao lado de Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Joá Souza | GOVBA

Se o governo de Jerônimo está tão mal como dizem ACM Neto e seus aliados, por que só vemos notícias de que aliados de Neto estão mudando para Jerônimo?

A pergunta aí vem do leitor Genival Pereira, morador da Graça. E a resposta é óbvia: na política sempre se tem um discurso contra o adversário e na falta de outro, ele arranjou esse.

Cola? É como diz o jornalista, marqueteiro e estudioso da política Maurílio Fontes, alguns discursos são como pingo de éter no ar, impossível pegar.

Há dois pontos a ponderar.

1 – No jogo político você tem que ter uma boa referência no time de cima para ficar no meio cuidando do time de baixo. Jerônimo tem Lula, Neto ainda tenta emplacar um.

2 – O toma lá, dá cá é do jogo, toma lá tua estrada, hospital ou escola e dá cá meus votos. Jerônimo tem Lula lá e o governo cá financeiramente saudável, Neto só tem a Prefeitura de Salvador.

Em São Sebastião – No fim de semana, o time de Neto, já minguado, sofreu mais uma baixa, Nilza da Mata (PSD), prefeita de São Sebastião do Passé.

Lá, em 2022 Nilza apoiou Neto e Jerônimo ganhou com 54,46% dos votos contra 42,22%, mas Lula ganhou com 83,69% e ela se reelegeu ano passado com 64,94%, contra 27,96% do petista Angelo Santana.

Agora, ela chega e diz que ‘Jerônimo vai iluminar nossos caminhos’. Em síntese, no cenário atual o discurso de que Jerônimo vai mal fica mais parecendo pingo de éter. Entendeu, Genival?

Faeb faz 60 anos com a Bahia exportando para 190 países

O avanço tecnológico e o consequente aumento da produtividade fez a Bahia dar um salto gigantesco no agronegócio nos últimos 60 anos. Regiões antes inexpressivas, como o oeste baiano e o extremo sul, viraram importantes polos produtores.

O cenário do agronegócio baiano foi exposto ontem pelo presidente da Federação da Agricultura do Estado da Bahia (Faeb), que celebrou os seus 60 anos em sessão especial na Alba, puxada pelo deputado Paulo Câmara (PSDB).

– Há 60 anos quem ganhava um salário mínimo gastava cerca de 60% da renda com a feira. Hoje, em 2025, esse percentual caiu para 40%. O setor contribuiu para diminuir muito a migração do campo para a cidade e tornar os alimentos mais acessíveis e diversificados.

A Bahia é do tamanho da França e Humberto ressalva: o agronegócio só cresce.

Esmola via pix também

Presente ontem no santuário de Santa Dulce para participar das celebrações da canonização, um advogado se disse muito surpreso com o que vivenciou na porta. Uma senhora aproximou-se dele e pediu uma ajudinha.

– Minha senhora, eu estou sem dinheiro aqui.

E ela, sem pestanejar:

– Eu tenho pix.

Diz ele que na dúvida, já que o caso é pix, prefere passar direto para as Obras Sociais.

Marcelo Gato, a arte que brota de material reciclável

Com 62 anos de idade, artista plástico desde os 17, Marcelo Gato é quem dá as cartas no saguão de entrada da Alba esta semana, com um detalhe: entre as 18 esculturas que ele expõe, uma é a estampa do rosto de Santa Dulce, a santa baiana, cujos devotos ontem celebraram o sexto ano da canonização.

Mais: ela, como toda a obra de Marcelo, é feita com madeira de móveis que iriam para o lixo. Ou seja, é toda com material reciclável.

– As pessoas desmontam um guarda-roupa antigo, um móvel, uma divisória de escritório, eu pego, higienizo, faço o desenho e corto com a serra tico-tico transformando-os em esculturas de parede.

O ateliê dele fica em Campinas de Brotas.

REGISTROS

Outubro Rosa

O Departamento de Documentação e Informação, mais a Biblioteca, Coordenação de Anais e Arquivo da ALBA se uniram e amanhã a partir das 10h entram na campanha do Outubro Rosa, voltada à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. As palestras ocorrerão no saguão em frente à Biblioteca Aloysio da Franca Rocha.

Luto em Jacobina

Jacobina fechou um domingo muito triste. O dentista Leivid Bahia, filho da terra, morreu após bater o carro contra um caminhão na BA-131, perto do povoado de Água Branca, em Miguel Calmon. Ele era irmão do empresário e secretário de Planejamento da Prefeitura de Jacobina, Levi Bahia.

Protesto em Ilhéus 1

Os brutais assassinatos de Alexandra, Maria Helena e Mariana, em Ilhéus, serão lembrados nesta quinta, Dia dos Professores, quando o caso completa dois meses, ato puxado pela Frente Parlamentar das Mulheres. Às 9h manifestantes sairão do Hotel Opaba e irão em caminhada até o local do crime pedindo justiça.

Protesto em Ilhéus 2

A barbárie da qual as três mulheres foram vítimas deu repercussão nacional, mas em Ilhéus até hoje dói.

*Colaborou Marcos Vinicius