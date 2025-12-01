DINHEIRO NO BOLSO
Estado de candidato à Presidência paga maior salário mínimo do Brasil
Reajuste no salário foi de 6,5% no Piso Regional
Por Yuri Abreu
Um estado que tem o seu governador como um dos pré-candidatos à Presidência da República, em 2026, tem o título de que paga o maior salário mínimo do Brasil.
Por lá, o Poder Executivo anunciou um reajuste de R$ 6,5% no Piso Regional 2025, elevando o valor máximo dos vencimentos a R$ 2.275,36 — R$ 757,36 acima do piso estabelecido pelo governo federal, atualmente em R$ 1.518.
Faixas salariais
O Piso Regional, no Paraná, é dividido em quatro faixas:
- Faixa I: destinada à agropecuária, pesca e setor florestal, passou para R$ 1.984,16;
- Faixa II: abrange comércio, serviços administrativos e manutenção, chega a R$ 2.057,59;
- Faixa III: voltada à indústria, foi fixada em R$ 2.123,42;
- Faixa IV: para técnicos de nível médio, atingiu o piso máximo de R$ 2.275,36.
Comparação com outros estados
Em comparação com outros estados, nenhum outro superou piso estabelecido no Paraná. O Rio Grande do Sul ajustou 8%, chegando a R$ 2.267,21; Santa Catarina ficou em R$ 1.978,00; São Paulo manteve valores anteriores; e o Rio de Janeiro não realizou reajuste.
O estado do Paraná é governado por Ratinho Júnior (PSD), que já anunciou sua pré-candidatura à Presidência da República em 2026.
No entanto, ele está na disputa com outros nomes da direita para ser alçado com postulante ao Palácio do Planalto em uma eventual disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT): Eduardo Leite (PSDB/RS), Tarcísio de Freitas (Republicanos/SP), Romeu Zema (Novo/MG) e Ronaldo Caiado (União Brasil/GO).
